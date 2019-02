El inesperado choque emocional de Terelu Campos: “cuando llegué a plató, me eché a llorar”

La hija de María Teresa Campos regresó a los estudios donde forjó sus comienzos profesionales.

Terelu Campos brilló con luz propia este miércoles en Telemadrid. La ahora colaboradora de ‘Sálvame’ regresó a la cadena que la vio nacer profesionalmente, experiencia que jamás olvidará. El programa ‘Huellas de Elefante’, presentado por Goyo González, recibió con honores a la hija de María Teresa Campos en la que posiblemente haya sido su visita más especial. Pese a que el cantante Raphael era el protagonista de la última entrega del formato, todos los ojos estuvieron pendientes de Terelu, que destilaba emoción por volver al lugar que ella misma define como “su casa”. La presentadora ha concedido a Look, en exclusiva, unas declaraciones en las que cuenta cómo ha vivido esta cita que tanto añoraba. “Estoy muy contenta de volver a la que ha sido mi casa“, confiesa a este medio. Lo hace emocionada y sin poder evitar que un halo de esperanza se pose sobre ella.

Nada más cruzar las puertas de Telemadrid, los recuerdos inundaron a Terelu. Sentimiento que explica a este digital.”Allí he dejado parte de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Me casé, fui madre…y todo eso mientras trabajaba en la cadena. Ha significado mucho para mí”, dice la hija de la que fuera reina de las mañanas, que relata así cómo vivió su regreso a la cadena autonómica. “Yo pensaba que no quedaba nadie de las personas que trabajaron conmigo, por lo que sucedió con el ERE (expediente de regulación de empleo) y demás, pero me equivocaba. Vi al regidor, a algunos cámaras con los que trabajé y a mucha gente que conocía. Me emocioné muchísimo”. Terelu Campos, de hecho, no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con el equipo que vivió con ella tantas y tantas tardes de gloria, una sensación irrepetible. “Cuando llegué a plató, me eché a llorar. Fue muy especial lo que sentí”, cuenta con ilusión la que fuera presentadora del programa ‘Con T de tarde’.

Entre los reencuentros que vivió este miércoles, Terelu Campos revela en conversación con este medio la fuerte unión personal que mantiene con miembros del equipo del programa al que fue invitada. Compañeros de trabajo que, con el tiempo, se convirtieron en grandísimos amigos. “A Goyo -presentador del programa- le conozco de toda la vida. De hecho él salió de un casting de Hermida, al que yo también fui. Fíjate si hace años… Ángel Antonio Herrera -regidor de ‘Huellas de Elefante’- es una de las personas más inteligentes que conozco y con las que más he trabajado, y con Marina Castaño -colaboradora del citado espacio- he coincidido infinidad de veranos en el Coral Beach de Málaga, cuando iba allí con Camilo José Cela”, detallaba la colaboradora.

En mayo de 2018 fueron muchos los rumores que apuntaban a que Terelu podría volver a la cadena autonómica con un nuevo proyecto bajo el brazo, supuesto que jamás vio la luz coincidiendo con la recaída en su enfermedad. Ya recuperada, Look ha querido saber si esos supuesto planes seguían en el aire, cuestión a la que la presentadora ha respondido. "No voy a decir nada que no es. Yo estoy aquí para todo lo que Telemadrid quiera y si me llaman estaré encantada", termina diciendo Terelu Campos, que, sin duda, ha recibido un chute de energía e ilusión tras su vuelta al lugar donde tuvo su primera gran oportunidad.