Sabemos el motivo por el que Terelu Campos continuará apareciendo en 'Sálvame Diario'.

“A mí se me va la salud y me voy para siempre”, con estas palabras Terelu Campos abandonó el plató de ‘Sálvame Diario’ hace poco más de un mes. Episodio que ha marcado un antes y un después para la colaboradora, dado que a partir de ese momento decidió dejar de trabajar en el programa que le ha acompañado durante nueve años. Su salida del formato de la sobremesa de Telecinco ha traído consigo innumerables titulares, algo que ha hecho que la hija de María Teresa Campos vuelva a estar en la picota mediática. Pero, ¿ha desaparecido totalmente Terelu de ‘Sálvame’? Lo cierto es que a día de hoy la que fuera colaboradora continúa estando en la pequeña pantalla cada tarde. Eso sí, en las cuñas publicitarias que emite el programa. Mientras muchos espectadores se preguntan la razón por la que el ‘fantasma’ de Terelu sigue presente de algún modo en este espacio a pesar de su abandono repentino, Look conoce los motivos por los que la malagueña sigue apareciendo.

Según confirma a este medio el área de publicidad de Mediaset España, Terelu Campos continuará por un tiempo más apareciendo en ‘Sálvame Diario’. La malagueña tiene varios compromisos con la marcas que se anuncian en el formato de televisión, contratos que no son vinculantes con el hecho de que haya dejado de ser colaboradora. La hermana de Carmen Borrego firmó, antes de decidir irse, con varias marcas para convertirse en imagen de ellas en el programa, algo que continuará siendo así hasta que se termine el tiempo acordado en los pertinentes contratos. Lo que viene a indicar que seguiremos viendo a Terelu cada tarde anunciando productos en compañía de los que fueron sus compañeros en el pasado.

El futuro de la hija mayor de la que fuera la ‘reina de las mañanas’ está todavía en el aire, lo que no quita para que sean muchos los proyectos que están a punto de ver la luz. Su participación en la tercera temporada de ‘Paquita Salas’ será, sin lugar a dudas, una de sus mayores ilusiones. Una faceta, la de actriz, donde podremos disfrutar de Terelu desde otra perspectiva. A este estreno -todavía sin fecha- hay que sumarle su colaboración en ‘Huellas de elefante’ (Telemadrid), programa que podría combinar con nuevos horizontes profesionales que, quién sabe, si podrían tener cabida en Telecinco. Habrá que esperar un poco más para despejar las dudas que se ciernen sobre el horizonte profesional de la presentadora. | [LEER MÁS: EXCLUSIVA | La noche de juerga de Cristiano Ronaldo sin Georgina en Lisboa]