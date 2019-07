Terelu Campos reconoce que trabajar con 'Los Javis' ha sido una de las mejores experiencias de su vida.

El viernes 28 de junio permanecía en rojo en el calendario de los seguidores de la serie ‘Paquita Salas’. Eran muchos los que estaban deseosos de descubrir su nueva temporada, pero todavía eran más los que querían ver cómo actuaba Terelu Campos en su primer papel como actriz. Pese a que la colaboradora de televisión había tenido algunos coqueteos con la interpretación, no ha sido hasta esta oportunidad de Los Javis cuando se ha podido ver a la hija de María Teresa en la pequeña pantalla. Un nuevo trabajo que ha tenido una excelente acogida por parte del público, pero sobre el que se desconocía la reacción del clan tras visualizarlo. Incógnita que la propia Terelu ha despejado a este medio en una entrevista en exclusiva con Look.

«Carmen creo que no la ha visto. Creo que no ha podido porque me lo hubiera comentado. Pero mi madre sí y está encantada«, ha comenzado diciendo la incipiente actriz con una ilusión que se palpaba en cada una de sus palabras. Pero el orgullo era mayúsculo y por ese motivo quiso hacérselo saber a su hija: «me puso unas frase muy bonitas. Me dijo le había encantado lo que había hecho y que, aunque sabía que yo soy muy perfeccionista, le ha sorprendido para bien. Ha quedado contentísima, está como loca. La verdad es que hacía mucho tiempo que yo no hacía una cosa pública que recibiera tantos mensajes de personas con las que llevaba muchos años sin tener contacto. He recibido muchos mensajes de cariño y eso ha sido otro regalo más», dice Terelu Campos en conversación con este digital.

Y es que, tal y como ella misma ha confesado, los verdaderos beneficios tras su actuación en la exitosa serie de ‘Paquita Salas’ no son otros que la seguridad y confianza que le ha proporcionado a su vida. Lo cierto es que después de este proyecto Terelu está renovada y más feliz que nunca. [| [LEER MÁS:El sueldo ‘millonario’ por el que compite la novia de Kiko Matamoros