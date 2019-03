Alejandra Rubio, en su canal de MTMAD, ha dejado algunas declaraciones que, sin duda, pueden alarmar a Terelu.

Parece que Terelu Campos no está tan al día como pudiera creerse de la vida ‘televisiva’ de su hija, a juzgar por la reacción que la colaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido en directo en el programa de Telecinco. Y es que uno de los últimos vídeos de Alejandra Rubio en su canal de MTMAD ha dejado algunas declaraciones que, sin duda, pueden alarmar a Terelu.

Alejandra Rubio ha aparcado, de momento, sus estudios de moda para dedicarse de lleno a su faceta en los medios de comunicación, además de su trabajo como relaciones públicas de una conocida discoteca madrileña, codo con codo con Kiko Matamoros. Para desarrollar plenamente esta nueva etapa como adulta, la nieta de María Teresa Campos dejó el hogar familiar para mudarse junto a su novio, dj Lobo, a un céntrico piso en el barrio de Malasaña. Y es que, aunque llevan poco más de un año juntos, parece que la relación de la hija de Terelu y el músico va muy en serio, si se tienen en cuenta las respuestas que han dado a sus fans en el citado canal de MTMAD. Así, a la pregunta de si se quieren casar, Alejandra (18) ha dicho que sí, y que además lo quiere hacer relativamente pronto, a los 22 o 23 años, dando por hecho, además, que será con su actual chico, siete años mayor que ella. Pero esto no ha sido todo, y es que Alejandra Rubio también podría convertir a Terelu en abuela antes de lo que ella espera, es decir, entre los 25 y los 27.

Terelu Campos, que ha visto cómo su hija se iba de casa hace apenas unos meses, no ha reaccionado demasiado bien cuando Kiko Hernández le ha preguntado acerca de estas cuestiones en ‘Sálvame’. Tanto es así que, claramente indignada, ha abandonado el plató con la excusa de hacer una llamada de teléfono con la que informarse mejor. Terelu no ha querido regresar frente a las cámaras, aunque ha prometido dar su opinión sobre los planes de Alejandra en su próxima intervención. Y es que, según parece, la hija de María Teresa Campos va a tener que estar más pendiente de las peripecias ‘televisadas’ de su hija para que no la vuelvan a pillar en un renuncio. | [LEER MÁS: María del Monte lanza una pullita a Isabel Pantoja en su defensa a Antonio Tejado]