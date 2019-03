Carmen Borrego también ha salido en defensa de su sobrina, a la que ha querido dar un consejo.

Terelu Campos recibió el pasado 12 marzo en el plató de ‘Sálvame’ una noticia que no le sentó nada bien. “¿Pero esto es una página de broma, de cachondeo?” decía la hija de María Teresa Campos cuando le mostraban un vídeo en el que Alejandra Rubio anunciaba a bombo y platillo sus planes de boda y maternidad junto a su novio. “No me hace gracia, es muy joven”, decía Terelu indignada antes de abandonar el plató para hablar en privado con su hija por teléfono.

Tras este sofoco de la colaboradora, Terelu ha pronunciado hoy sus primeras palabras al respecto: “Alejandra, por supuesto, no se va a casar”. Ante tal contundencia, Jorge Javier le ha preguntado si le importaría ser abuela pronto. “Sí que me importaría, pero sobre todo por ella, porque le rompería la vida” aseguraba tajante Terelu, que después ha quitado importancia a los planes de su hija: “yo también decía que me quería casar joven”.

A diferencia del resto de colaboradores, el novio de Alejandra Rubio le parece una gran persona a Terelu, que no está preocupada por que trabaje de dj en el mundo de la noche. “Álvaro me parece una persona maravillosa, yo estoy muy contenta, lo quiero mucho porque es muy cariñoso y cuida mucho a Alejandra”. Tanto es así que incluso ha mandado el mejor de los deseos a esta pareja: “Ojalá mi hija y Álvaro estuvieran juntos y felices toda la vida, porque a mí no me ha sucedido, siento cierta envidia”.

La ‘pullita’ de Carmen Borrego

Carmen Borrego también ha salido en defensa de su sobrina, a la que ha querido dar un consejo: “yo me casé muy pronto y no me salió bien, así que espere un poco”. Jorge Javier ha intentado echar un capote a Alejandra Rubio asegurando que con 18 años, a punto de cumplir 19, es normal que no sepa lo que quiere ser en la vida, una afirmación con lo que Carmen Borrego no está de acuerdo: “pues mi hija tiene 24 años y es abogada”.

Terelu, no obstante, ha zanjado el asunto con estas palabras de madre resignada: “Alejandra se casará y tendrá un hijo cuando le dé la real gana, me guste o no me guste a mí. No me pertenece su vida, pero como madre estaré a su lado siempre, haga las cosas bien o mal”. | [LEER MÁS: Irene Montero y Pablo Iglesias, embarazados de nuevo]