Nadie esperaba que Terelu Campos se embarcase en una aventura que anteriormente también tuvo como protagonista a Anabel Pantoja

Después de festejar el 78 cumpleaños de María Teresa con una comida y una tarde en familia, Terelu Campos ha sorprendido a todos con su nuevo proyecto. La colaboradora de televisión ha prestado su imagen a una firma de aluminios andaluza, algo con lo que ha sorprendido a todos y que ella misma se ha encargado de anunciar en Instagram.

Es una semana muy especial para Terelu. Después de estar al lado de su madre, hermanas, hija y demás seres queridos durante el cumpleaños de la veterana periodista, le llegará otra cita importante. Será este próximo sábado, en la boda de Belén Esteban. La malagueña confirmó que acudirá toda la familia al completo para formar parte de los cerca de 300 invitados que tendrá la que fuera su compañera en ‘Sálvame’.

Precisamente, del programa de Telecinco habló hace unos días Terelu Campos. Su salida fue cuanto menos polémica y no ha sido en absoluto fácil de digerir: Me resulta doloroso. No me gusta regodearme en el dolor y en las situaciones que fueron desagradables. Me niego a quedarme con esa imagen de 'Sálvame'. Eso no resume mi vida en 'Sálvame', no es justo además».