Pocos imaginaban que el tartazo que Carmen Borrego recibió en ‘Sálvame Okupa’ daría tanto que hablar, pero así ha sido. Días después de que se descubriera que la colaboradora había decidido irse de viaje al norte de España a pesar de su baja médica, ahora ha sido su hermana Terelu la que desde plató se ha enfrentado a las críticas. Con un semblante muy serio, la hija de María Teresa Campos ha tratado de explicar que prefiere no ‘mojarse’ y, además, se ha negado a revelar lo que ha hablado con ella tras todo lo sucedido. Mientras los rumores de crisis entre las hermanas se han disparado, Terelu ha querido dar su versión.

“Claro que me hablo con Carmen, por supuesto, os lo prometo por lo más importante de mi vida que todos sabéis lo que es“, ha comenzado diciendo. Instantes después la propia Terelu ha reconocido que su hermana sí que está molesta con alguien del programa. Concretamente con Belén Ro “porque no se sintió apoyada por ella en el programa“. Tanto cuando estaba enferma como cuando sucedió lo de la tarda ya que “la considera como una hermana”. Sin embargo, no han acercado posturas y, prueba de ello, que Belén Ro haya intentado llamar a Carmen y que no haya obtenido respuesta por parte de ella.

Pero lo más duro para ella no ha sido frente a la cámara. Ha sido al regresar de publicidad cuando Terelu tenía los ojos llorosos. Aunque ella ha negado que el motivo fuera su hermana, Belén Esteban -con quien había tenido una conversación previa sobre ello-, lo ha confirmado. "Lo está pasando mal", ha dicho la de San Blas. "Si hubiera llorado no pasa nada. Las razones no las voy a compartir, siempre me decís que he sido muy aséptica", ha espetado Terelu.