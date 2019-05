La gran despedida de Terelu Campos se ha vivido en 'Sábado Deluxe', donde ha dicho adiós a más de nueve años de 'Sálvame'

El fin de una era. Nueve años y tres meses, toda una vida de uno de los nombres propios del Universo ‘Sálvame’. Terelu Campos se ha despedido de su programa del día a día, al lugar donde ha crecido y ha vivido algunos de los mejores y peores momentos de su vida. Esta noche, en ‘Sábado Deluxe’, Terelu ha dicho adiós a una etapa que la ha marcado y a la que no descarta volver en un futuro: “irreversible solo es la muerte”. Repasamos cuáles han sido los bombazos que han hecho arder el plató de Mediaset.

Motivos sencillos

“Las cosas son mucho más sencillas que lo que la gente se puede imaginar. He aprendido en los años de ‘Sálvame’, sobre todo a relativizar, me siento muy contenta de haberlo hecho”, comenzaba Terelu en su charla privada con Jorge Javier Vázquez, que ha respetado la decisión de su compañera aunque asegure que acabará volviendo. “He sufrido mucho, no hablo del programa, los últimos siete meses han sido muy duros y no estaba en mi mano poder evitarlo”, argumentaba la hija de María Teresa Campos.

Un “sufrimiento” que puede evitar

Así se ha referido a los últimos tiempos de su paso por el programa de Telecinco. “En mi mano sí está poder quitarme un sufrimiento, un mal rato, creo que tengo que hacerlo… Y creo merecerlo”, ha declarado, tranquila y relajada, Terelu Campos. Por supuesto, el famoso tartazo a Carmen Borrego y sus consecuencias la afectaron: “una chorrada, pero ha habido calificativos, afirmaciones y comentarios que a mi me han hecho daño”.

Su futuro y situación económica

“Tengo ganas de pelearlo, por primera vez. Económicamente, fatal, fatalmente. Hay un momento en el que hay que decir ‘venga'”, ha explicado sobre su futuro. Tampoco ha negado la posibilidad de fichar por otros programas como ‘Ana Rosa’, además de afirmar lo feliz que está en su colaboración con Telemadrid. ¿Han existido ofertas como presentadora en otras cadenas? la respuesta de Terelu ha sido afirmativa.

“Espero no tener (que pedir ayuda económica a mi madre). Le tengo muy poco apego a las cosas materiales. Si tengo que vender mi casa la vendo y no es un drama en mi vida”, ha terminado respecto a su economía. Terelu además ha negado tener un estilo de vida tan lujosa, asegurando que su único problema fue la reclamación de Hacienda, por la cual tuvo que hipotecar una de sus casas.

Los nombres propios

Uno de los nombres que más han sonado es el de Kiko Hernández. El colaborador, uno de las estrellas de ‘Sálvame’, ha reconocido en los últimos días que sentía cierto rencor por parte de Terelu Campos. Sin embargo, la hermana de Carmen Borrego ha negado por activa y por pasiva que tenga algún tipo de “envidia” por que Kiko sustituyera ocasionalmente a Jorge Javier Vazquez como presentador cuando estaba de baja. Mila Ximénez, su gran apoyo dentro del programa, también ha tenido especiales palabras por parte de Terelu, así como María Patiño o el propio Jorge Javier.

El emotivo momento de decir adiós

Todos los momentos de tensión se han difuminado al llegar el adiós. Terelu Campos, muy sonriente y emocionada tras un bonito vídeo de la dirección, ha agradecido a sus compañeros estar por ella, como Lydia Lozano o Mila Ximénez. Por último ha querido dejar algo claro: “quiero volver para el décimo aniversario de ‘Sálvame’, eh, es lo primero que dije al irme”. Así ha sido el final de Terelu Campos en el programa. ¿Definitivo? solo el tiempo tiene la respuesta. [LEER MÁS: Tras meses de tensión, llanto, y malos ratos: Terelu Campos, ¿K.O?]