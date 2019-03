Tras declarar que su vida sentimental se había acabado, Terelu Campos se ha roto en la curva de su vida acerca de su situación actual

“¿Quién me va a querer a mí así?”, ha preguntado Terelu Campos cuando se encontraba realizando la curva de su vida. La presentadora de televisión ya había comentado en una entrevista con ‘Diez Minutos’ que su vida sentimental se había acabado, pero en ‘Sálvame’ la colaboradora no ha podido evitar emocionarse. Terelu se encuentra recuperándose de una doble mastectomía para echar al cáncer de su vida definitivamente. Su situación, unido a sus malas experiencias en el mundo del amor, han terminado por romper a Terelu, que se giraba para que la cámara no captase sus lágrimas.

Terelu Campos, más calmada y tras dejar atrás las lágrimas, ha comentado que no se ve empezando una relación en la que tenga que llevar el peso ella: "no merezco más que nadie, pero tampoco menos". Las malas experiencias previas, en las que Terelu piensa que siempre dio mucho más de lo que recibió, le han pasado factura. "En estos momentos no me quiero lo suficiente para transmitir esa positividad", ha admitido Terelu. Finalmente, ha querido sacar a relucir su orgullo: "soy mucho más que un físico". El resto de colaboradores ha querido apoyar a Terelu, reprochando sus primeras palabras y animando a su amiga.