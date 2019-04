Aunque Carmen Borrego abandonó hace unos días ‘Sálvame’ para no volver, su paso por ‘Sálvame Okupa’ la ha convertido de nuevo en protagonista. ¿La razón? El tartazo que recibió en la casa así como su baja médica y la hoja de ruta que ella ha realizado desde entonces. A pesar de que Terelu Campos se ha mostrado durante toda la tarde de este lunes reticente a entrar en detalles sobre la actitud de su hermana durante los últimos días, la insistencia por parte de sus compañeros ha llevado a que finalmente tratara de justificar su comportamiento. Después de romper a llorar en una publicidad, pues estaba siendo “un mal momento para ella”, todo se ha complicado. Completamente desbordada y entre lágrimas, ha dejado su puesto y ha ‘amenazado’ al equipo con dejar el programa para siempre.

Tras las críticas que ella también ha recibido, Terelu ha espetado fuera de plató: "Yo no quiero participar en esto. Crees que todo es un espectáculo y en la vida no todo vale. No vale el espectáculo por hacer daño. En la vida hay cosas mucho más importantes y muy dolorosas. No tengo nada más que hablar. Ya tenéis el gran momento". Unas palabras que pronunciaba mientras lloraba sin cesar y ante la incredulidad por parte de sus compañeros. "Que tengas muchos éxitos. Nunca he deseado nada malo a nadie", terminaba diciendo a Kiko Hernández. Al mismo precisamente que le ha confirmado que abandona 'Sálvame' sin vuelta atrás. ¿Será un no retorno? Solo el tiempo lo dirá.