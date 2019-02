Terelu Campos ‘se cuela’ en los previos de los Premios Óscar

La hija de María Teresa Campos se convierte en protagonista involuntaria de la gran noche del cine internacional.

Increíble pero cierto. Terelu Campos se convierte en protagonista de los previos de los Premios Óscar. Por extraño que pueda sonar, la hija de María Teresa Campos ‘se ha colado’ en la celebración más importante del cine internacional y lo ha hecho gracias a las redes sociales. Ha sido la actriz Jessica Chastain quien en su cuenta de Instagram ha compartido un gif del famoso momento de la porra de Terelu , sin probablemente tener ni idea de quién es la hija de María Teresa Campos y de su relevancia en España.

2019: @jes_chastain usando un gif de @terelu_campos en una story de IG pic.twitter.com/TALnNcak35 — Javi P. Martín (@javierpmar) February 24, 2019

Chastain se encontraba preparándose para la gran noche del cine cuando decidió comentar en los stories de su cuenta de la popular red social lo impresionada que estaba por la serie ‘Lorena’, que cuenta la historia de Lorena Bobbit, la mujer que le cortó los genitales a su marido. En el vídeo que la actriz ha compartido explica que la producción es un gran trabajo y anima a que la gente lo vea: “Cuenta la historia de esa mujer y lo que los medios no estuvieron interesados en contar, ¡y le corto el pene!”, dice, al tiempo que añade el gif de Terelu comiéndose el churro. Una imagen que en el fondo nada tiene que ver con la realidad de los hechos que se narran en la serie pero claro, Jessica no tiene por qué conocer el origen del famoso gif. Lo que no sabemos es qué palabra habrá buscado para que le salga.