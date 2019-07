La presentadora Terelu Campos cuenta a LOOK cómo está viviendo este momento de éxito.

Terelu Campos ha dado un giro de timón y en tan solo unos meses su vida ha experimentado unos cambios que ni ella misma hubiera sido capaz de presagiar. No solo por su salida del programa ‘Sálvame’ o por su reciente incorporación en ‘Viva la vida’, sino también por su irrupción en el mundo de la interpretación en la serie ‘Paquita Salas’. Aunque todos estos aspectos pueden relacionarse con la faceta meramente profesional, nada más lejos de la realidad. Así lo asegura ella misma, pues desde su flamante estreno como actriz en la tercera temporada de la ficción de Netflix, Terelu desvela estar pletórica. Un nuevo horizonte que se abre en su camino del que ha hablado a Look en una entrevista exclusiva donde cuenta cómo está afrontando todo este éxito que apunta como imparable

-Pregunta: El papel ha recibido muy buenas críticas ¿Se esperaba una respuesta así?

-Respuesta: Me siento muy halagada. Lo he hecho con todo el cariño del mundo y con la confianza que Los Javis han depositado en mí. Luego hacer de mala es muy agradecido, creo que todos tenemos un pequeño ‘diablito’ dentro y cuando lo dejamos sacar resulta muy relajante. Estoy muy agradecida de que a la gente le haya gustado y que me hayan visto bien. Para mí ha sido un chute emocional maravilloso.

-PR: El público que ya ha visto la serie recalca que no ven a Terelu Campos, que ven al personaje de Bárbara Valiente, motivo por el que aplauden su ejercicio de interpretación ¿Se ha inspirado en algo u alguien a la hora de desarrollar el papel?

-R: No, la verdad es que yo soy una novata en esto. Es cierto que había hecho, hace ya muchos años, trocitos de obras clásicas junto a Paco Valladares en TVE, y luego los seriales que hacíamos él y yo en el programa ‘Día a día’ (Telecinco), pero eso era una cosa muy diferente. Creo que Los Javis se inspiraron de alguna manera en la película ‘El diablo viste de Prada’, pero imagínate si yo hubiera pensado que tengo que hacer el papel de Meryl Streep… ¡Me quedo muda! Me hubiera dado miedo, ya que estamos hablando de una de las mejores actrices internacionales. Lo que sí es cierto es que cogí un poco la manera en la que ella realizó ese papel, el personaje de una persona un poco perversa, pero lo llevé a mis capacidades para hacerlo bien.

PR: ¿Cómo son los rodajes de ‘Paquita Salas’?, ¿Son así tan divertidos como muchos creen?

R: Trabajar con los Javis es muy fácil, es un regalo. Es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Hay muy buen rollo, me he sentido como en una familia en la que te quieren y te ayudan. La verdad es que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Se trabaja con un guión que está sujeto a la improvisación y yo no sabía lo que era eso. ¡Y mira que yo trabajo con improvisación todos los días!, pero una cosa es un programa de televisión y otra es una serie con un papel. Ellos te hacen la vida muy fácil, Los Javis han hecho que tenga seguridad en mí misma la hora de hacer este trabajo. Eso es muy importante para que salga todo bien.

-PR: : ¿Con qué compañeros de rodaje se queda?

R: Brays es maravilloso, pero yo tengo que decir que estar al lado de Belén Cuesta ha sido un ejercicio para intentar absorber toda la genialidad que tiene y todo lo pedazo actriz que es. ¡Es maravillosa! Estar con ella es una cosa increíble, de verdad. Las palabras se me quedan cortas.

PR: ¿Qué ha significado emocionalmente para usted colaborar en este proyecto?

R: Es el mejor regalo que he recibido en un año muy complicado y me lo han hecho Los Javis. Es como que el destino me ha dicho: «la vida te ha golpeado duro por aquí, pero vas a hacer algo impensable con lo que vas a disfrutar muchísimo». Ser Bárbara Valiente en ‘Paquita Salas’ y pertenecer a la serie es algo muy grande. Paquita siempre tiene un mensaje en cada capítulo y creo que eso es lo grande de Paquita. ¿A quién no le gustaría tener a una Paquita Salas en su vida? A alguien que creyera tanto en ti, que se preocupe tanto por ti, que se pelee por ti… a mí me parece que es maravilloso.

PR: ¿Es su hermana Carmen tu ‘Paquita Salas’ particular ?

R: Si, yo lo he dicho. Si hay alguien más Paquita Salas en mi vida, que se le parezca un poco, esa es mi hermana. Cierto es que la familia siempre te va a proteger, pero Carmen además me ayuda profesionalmente y se preocupa mucho por mí.

PR: La serie hace una crítica muy particular donde saca a relucir cómo personas que han trabajado en los medios durante años quedan ‘obsoletos’ de la noche a la mañana. ¿Qué piensa usted de este hecho?

R: Siempre hay un punto de injusticia en todo esto, se nos olvida enseguida el valor de las personas y de su esfuerzo. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de autocrítica. Ensalzamos y valoramos a las personas, pero las olvidamos y las hundimos a la misma velocidad que las subimos. Todos los que trabajamos en un medio de comunicación somos responsables de eso. Eso es lo que estamos trasmitiendo al público, ellos tienen su responsabilidad, pero nosotros somos quienes proyectamos quién está bien y quién mal. Deberíamos tener una cierta empatía para ser mejores y no despreciar el valor profesional y personal de todos. El medio está bien que evolucione y es importante, pero siempre sin olvidarnos que somos personas. No somos un programa ni un papel, somos mucho más.

PR: ‘Paquita Salas’ es una serie muy millenial, motivo por el que mucho público joven va a tener una nueva referencia sobre usted. ¿Cómo se toma esto?

R: Es maravilloso. Yo nunca me he cerrado a nada en la vida, siempre me han enseñado que el ‘no’ está para otras cosas, pero en tu profesión decir ‘no’ puede perjudicarte y que no te haga evolucionar. Creo que hay que arriesgarse siempre. Ojalá que esto haya servido para que la gente se haya acercado a la Terelu persona y no al personaje de televisión. Como personaje de una serie sí, pero pero que me conozcan por mi profesionalidad y no por la imagen que al final acaba prefabricada por los medios.

PR: ¿Algún sueño que le gustaría cumplir en su faceta de actriz?

R: En eso no sueño, la verdad. Pero todo lo que me pueda venir como actriz lo recibiré de manera muy generosa. Ojalá que vengan más temporadas de ‘Paquita Salas’, que no lo sabemos, y ojalá que los Javis piensen que Bárbara Valiente pueda evolucionar en la serie y que, además, alguien piense que yo le pueda servir para interpretar. Siendo sincera, llevo recibiendo muchas propuestas de teatro desde hace años, pero he sido yo quien he dicho que no. Si bien he dicho que una no puede estar cerrada nunca a nada, creo que hay que saber si se dan las condiciones adecuadas por hacer lo que te proponen. Tengo un grandísimo respeto por el público y la verdad es que me da cierto miedo. Estoy acostumbrada a las cámaras, pero un escenario… me da miedo, sinceramente. Pero bueno, hay que ir pasito a pasito.