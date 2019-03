Terelu Campos se enfrenta a su programa para defender a Anita Matamoros

La hija de María Teresa Campos manifiesta su pesar por la complicada situación en la que se encuentra Anita Matamoros.

La monumental bronca que el pasado sábado protagonizaron Kiko Matamoros y Makoke en ‘Sábado Deluxe’, está trayendo consecuencias. Este lunes los colaboradores de ‘Sálvame’ tomaban posiciones respecto a lo sucedido tan solo dos días atrás, una batalla campal en la que el exmatrimonio ha terminado por demoler la aparente cordialidad que parecía reinar entre ellos. Lydia Lozano, Rafa Mora, Kiko Hernández o Raquel Bollo tuvieron clara su postura, cuestión que para Terelu no era tan sencilla. La presentadora ha sido durante años buena amiga de Makoke, aunque este detalle no ha sido suficiente como para ponerse de su lado. A quién sí ha manifestado todo su apoyo ha sido a Anita Matamoros, hija del ya terminado matrimonio, a quien tiene un cariño muy especial.

“Yo me posiciono de lado de la persona que creo que más está sufriendo esto”, decía la hija de María Teresa Campos refiriéndose a la influencer. “Para mi fue escandalosa la situación que se vivió el pasado sábado en el ‘Deluxe’. Voy con quien más me importa”, añadía la presentadora, que sacaba así a relucir la gran amistad que su hija Alejandra Rubio ha tenido durante años con Anita Matamoros. La opinión que Terelu Campos tiene sobre lo que está sucediendo entre su compañero de programa y Makoke es clara, y así lo expresó sin miedo a las críticas: “A mi me parece que se les ha ido la pelota por estar en un plató de televisión, que se te olvide que eres madre y que eres padre. Yo a esa persona la quiero de verdad, he compartido muchos momentos con ella y no se me olvida”.

No cabe ninguna duda de que Terelu siente mucho que Anita esté viviendo la pelea pública de sus padres, situación que afronta desde su retiro milanes. La joven continúa sus estudios de moda en Italia, algo que en cierto modo le viene bien para apartarse de la tormenta mediática que se está produciendo en su familia. Una chica que queda en medio de la guerra televisada que Makoke y Kiko están protagonizando.