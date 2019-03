Alejandra Rubio revela sus planes de maternidad.

Alejandra Rubio (18) lo tiene claro: quiere ser mamá. La hija de Terelu Campos ha colgado un vídeo a su canal de MTMAD (Mediaset) donde ha desvelado alguno de sus secretos de pareja más íntimos. Acompañada de su novio Álvaro Lobo (25), la joven ha realizado un ‘challenge’ en el que le ha preguntado por algunas de las cosas que rodean su vida. Entre las cuestiones que han salido a la luz, la influencer ha manifestado su idea de tener hijos. Proyecto que planea llevar a cabo en no mucho tiempo. “Siempre he dicho que quiero ser madre joven. Entre los 25 y los 27 años”, afirma convencida la nieta de María Teresa Campos.

Pese a llevar juntos un año, un mes y un día -tal y como ellos mismos han dicho en el ya citado vídeo-, parece que la relación está más que consolidada. Ambos tienen planes de vida en común, algo que han querido contar a todos sus seguidores. “Quiero tener un hijo o dos, a poder ser un niño y una niña”, afirma Alejandra, mientras que su chico asentía y añadía: “sí, mejor dos para que se hagan compañía”. Pero no solo la maternidad es el único proyecto que ronda por la cabeza de la hija de Terelu Campos. Pasar por la vicaría junto a su novio es el otro gran sueño que la joven desea realizar más pronto que tarde. “Me gustaría casarme a los 22 o 23 años. Tú tienes siete años más yo, así que tendrías 29 o 30 años”, le dice Alejandra a su chico, que parece no mostrar impedimento respecto a la idea. Son tantas las ganas que tiene la hija de la colaboradora por formalizar su vida, que inclusive tiene ya pensados algunos de los detalles que formarán parte de su gran día. “Ya le he enseñado algunos vestidos a Álvaro y sabe lo que me gusta. Sería blanco, pero con un toque. Más un tono tirando a topo”, revela la joven.

De cumplirse los planes de Alejandra Rubio, Terelu Campos (53) podría ir de boda y ejercer de abuela en menos tiempo del que esperaba. Papel que seguramente ejercería a las mil maravillas, dado que para la colaboradora la felicidad de su 'pequeña' es su mayor prioridad. Unos planes de futuro que si se materializan, incluirían un miembro más al clan Campos.