Alejandra Rubio ha innovado una vez más en su canal de ‘Mtmad’. Para este tercer capítulo ha querido entrevistar a su madre, Terelu Campos, quien le ha concedido uno de sus momentos más íntimos y sinceros. Una charla en la que se han preguntado muchas cuestiones que todavía no tenían respuesta para sus seguidores: desde en qué se parecen al motivo por el que siempre discuten. Sentada la una frente a la otra, la influencer ha dado rienda suelta a la vena periodística que su progenitora o bien su abuela, María Teresa Campos, han desarrollado en los platós. Y aunque al finalizar su encuentro han dejado que la una es lo más importante de la otra, lo cierto es que han dejado caer multitud de reproches a lo largo del espacio que la joven posee en Mediaset desde hace algunas semanas.

“Eres muy antipática a veces”

A pesar de que en pantalla se ve a madre e hija muy cómplices, lo cierto es que sus respuestas no tienen desperdicio. Tanto es así que reconocen sin pudor los defectos de la otra. “Bueno a ti de mí te molesta todo. Eres muy antipática muchas veces“, dice Terelu cuando Alejandra le pregunta qué le disgusta de ella. “A mí me molesta que cuando te pones con el móvil no escuchas”, responde la joven.

“Tu manera de vestir es maniática”

La peor manía de la otra también ha sido desvelada, aunque esta se podía intuir. Alejandra Rubio ya había revelado públicamente que el negro era su color fetiche. “Tu manera de vestir por ejemplo, es una cosa maniática”, apunta Terelu sobre su primogénita.

“A veces pareces un demonio”

A pesar de que Terelu recalca de su hija que “tiene buen corazón y buen fondo”, también ha dejado caer uno de los aspectos que menos le convence sobre ella: “a veces pareces un demonio”.

“Te falta madurez”

La joven de tan solo 18 años se ha independizado junto a su pareja, el dj Álvaro Lobo, hace pocos meses y ha emprendido un camino en solitario a nivel profesional, sin embargo, Terelu ha dejado claro que todavía le quedan muchas cosas por vivir. “A ti todavía te faltan los años y la madurez para entender muchas cosas que uno cuando se pone en el lugar del otro comprende. Y es mucho más justo en la vida”, acierta a decir en el programa de ‘Mtmad’.

“Cuando pides una cosa tiene que estar al momento”

Este es uno de los motivos por los que más discuten Alejandra y Terelu: la impaciencia. “Alejandra, tú pides una cosa y tiene que estar desde ayer, la pides y tiene que estar ya hecha. Tu impaciencia, que todo siempre que ser al momento”, dice Terelu. De hecho, la propia Alejandra reconoce que tuvo una etapa difícil en la que incluso ella misma cuando la recuerda y piensa en su madre dice “pobrecita” en referencia a ella.

“Eres una rancia”

Una respuesta que llega cuando Alejandra le pregunta su opinión sobre su chico, Álvaro. La hija de María Teresa se muestra encantada con su yerno, quien, por cierto, es mucho más cariñoso con ella que su propia hija. "Me parece estupendo, es mucho más cariñoso conmigo que tú. Tú eres más rancia para eso", espeta Terelu.