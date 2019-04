Aunque algunos imaginaban que el abandono de Terelu en ‘Sálvame’ era algo puntual y tendría retorno, finalmente no ha sido así. Prueba de ello, que la colaboradora no haya asistido a su puesto de trabajo este martes, lugar en el que estaba citada. Pero, ¿cómo está ella tras una de las peores tardes que la hija de María Teresa Campos ha vivido en el programa? A pesar de estar dolida, su decisión es firme, “no piensa volver jamás” y así se lo ha hecho saber a los directores del espacio. “Me gustaría decir que ha sido un placer, pero no lo ha sido”, ha añadido. Unas palabras que han provocado la indignación en sus compañeros, quienes no entienden su abandono.

Mientras Mila Ximénez ha revelado que “necesita descansar y que lo llevaba barruntando hacía tiempo”, el resto de colaboradores han especulado sobre la verdadera razón que le ha llevado a tomar esta decisión. Ha sido precisamente en este instante cuando el programa ha emitido una secuencia inédita después de que Terelu decidiera tirar la toalla.

En estas imágenes se ve a la hija de María Teresa rota y desbordada por la situación, ya que minutos antes se había tenido que enfrentar a varias críticas hacia su hermana, Carmen Borrego. “Dejadme de una vez. No quiero hablar”, comenzaba diciendo la colaboradora. Con un hilo de voz y tratando de huir de las cámaras que le acompañaban junto a Kiko Hernández, quien este lunes ejerció como presentador, Terelu espetaba: “no sabéis el lugar al que sois capaces de llegar. Eso es lo grave”. “Por favor, dejadme”, comenta.

Será después del programa de este martes cuando colaboradores cercanos a ella como Mila Ximénez o Belén Esteban se pongan en contacto con ella, pues han asegurado que una vez finalizado el programa la llamarán para saber cómo se encuentra.