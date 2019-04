Tamara Gorro ha sufrido un gran susto que nadie esperaba. La modelo ha sufrido un intento de robo en la casa que posee en la localidad valenciana de Torre en Conill, según el diario Las Provincias. ¿Los culpables? Una banda que habría intentado atracar en tres noches diferentes las casas de tres futbolistas entre los que se encuentra el esposo de la también escritora, Ezequiel Garay.

Mientras la propia Tamara se encontraba en su residencia con una empleada de su hogar, escucharon algo que les alertó y fue esta razón por la que se pusieron en contacto tanto con vigilantes de seguridad como con la Guardia Civil. Tiempo después de que todo esto sucediera, Tamara Gorro ha tratado de tranquilizar a sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Estamos bien. Tranquilos que estamos bien. Están diciendo muchas cosas en las noticias y no todo es cierto. Yo no tengo ningún golpe. No puedo dar más información. Tengo que hacer caso a la Guardia Civil y a la Policía, que me han dicho que no de ningún tipo de información”, ha dicho ella misma en sus stories de Instagram.

