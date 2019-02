Tamara Gorro desvela el momento más incómodo que ha vivido con un compañero

Una persona de la televisión, de Mediaset, pidió dinero a Tamara Gorro, provocando un incómodo momento que ha confesado en 'Viva la Vida'

Tamara Gorro se ha reencontrado con Emma García, que presentaba ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuando la modelo debutó en televisión. Ahora, en ‘Viva la Vida’, Tamara ha confesado su momento más incómodo con un compañero de la cadena, que antes era su amigo. “No voy a decir su nombre para que no tenga el foco”, explicaba primero. “Me pidió 70.000 euros porque tenía un problema con Hacienda, yo le dije que no tenía ese dinero”, seguía la historia Tamara antes de contar la frase que recibió y que acabó con su amistad: “tú no, pero tu marido sí lo tiene”. Tamara está casada con el futbolista Ezequiel Garay, que actualmente juega en el Valencia.

“Ezequiel, estando en el programa veía el programa y yo le gustaba mucho. Después de entrenar lo veía grabado”, ha comentado sobre cómo se conocieron. En la actualidad mantienen su matrimonio y una familia de dos hijos. “Un día se decidió a escribirme, estando yo trabajando en ‘Sálvame'”, contaba Tamara siendo muy sincera sobre qué penso la primera vez que vio a su marido. “‘Hola qué horror’, vi una fotografía horrorosa de él”, ha confesado Tamara, antes de contar cómo cambió de opinión: “abrió la puerta y dije ‘este tío que está tan bueno quién es, para mí'”. ● | [LEER MÁS / EXCLUSIVA: El guardián de los secretos de Julio Iglesias desvela su lado más oculto].