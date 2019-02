Tamara Falcó confiesa que está conociendo a una persona que le ha hecho recuperar la ilusión en el amor y que comparte sus pasiones. ¿De quién se trata?

Se la ha relacionado íntimamente con Albert Rivera porque es una de las solteras más codiciadas del panorama social actual, pero ahora Tamara Falcó confiesa que es otro hombre el que ocupa su corazón. Una confesión absolutamente inesperada y que la hija de Isabel Preysler ha hecho en Andorra, hasta donde ha viajado para convertirse en embajadora del Jaguar E-Pace.

Pregunta por las citas románticas, la socialité se desmarca y sorprende al reconocer que tuvo una “hace unos días” y que se trata de un hombre “guapo, de ojos verdes, muy deportista y que tiene tres años más (40) “. Enseguida, las quinielas sobre rostros conocidos se empezaron a disparar, pero la propia Tamara Falcó apacigua los ánimos al dejar claro que no es famoso: “No es famoso, que yo sepa. Su familia es conocida por mi padre”, según cuenta a ‘Semana’.

Es oficial: Tamara Falcó vuelve a estar ilusionada en el amor y no se esconde: “Le conocí a través de una amiga que nos presentó. Tenemos cocas en común como que es religioso. De hecho, hemos ido juntos a misa”. La diseñadora no tiene reparos en desvelar que está ilusionada y que siente mariposas en el estómago de nuevo. El hecho de no ser un personaje acostumbrado a la presión mediática podría hacer que la ilusión de Falcó se sintiese abrumado, pero ella lo tiene claro: “Si sale corriendo es que, evidentemente, no es la persona correcta”.

Tamara también ha querido hablar sobre los rumores que le relacionaban con Albert Rivera: "No sé de dónde se sacaron esto. Sólo ha ido a cenar una vez a casa de mi madre, lo hizo con su exnovia, Beatriz Tajuelo, y yo no estaba. No entendí nada de aquello que publicaron", sentencia Falcó.