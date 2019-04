Los dos hermanos se mostraron muy esquivos nada más verse las caras en el plató de 'Supervivientes'. Kiko Rivera le echó en cara a su hermana sus comentarios sobre su esposa, Irene Rosales.

Tenso como mínimo. Así ha sido el reencuentro entre Isa Pantoja y Kiko Rivera. Los hijos de Isabel Pantoja están siendo también unos grandes protagonistas de la gala inaugural de ‘Supervivientes’, reality donde participa su madre. Los dos hermanos llevaban casi un mes sin verse. El distanciamiento empezó tras unas palabras dedicadas por la hija de la tonadillera en la que dejaba en entredicho a su cuñada, Irene Rosales.

Al empezar la gala se vivió un momento de gran emotividad: el reencuentro entre Kiko y Jorge Javier. Mientras tanto, una cabizbaja Isa Pantoja miraba hacia otro lado. Como no podría ser de otra forma, Jorge Javier quiso poner el dedo en la herida: “Pero Isa…Yo estoy hablando bien de tu hermano y tu miras hacia otro lado. ¿Estáis enfadados?” Ante la negativa de la joven, se levantó Kiko y se acercó: “No es nada que no se pueda solucionar, pero yo si que estoy enfadado con ella. Dijiste cosas sobre mi mujer que no me han gustado”. La tensión se palpaba por momentos y es que Isa no sabía donde meterse. Su hermano mayor le impone, y tenerle a tan pocos metros y haciéndole reproches públicamente le pasaron factura. Isa intentó defenderse: “Es que Irene dijo una cosa que no me gustó. Igualmente, yo adoro a Irene. Todos nos podemos equivocar, así que si me he equivocado, pido disculpas”. Al final, en un gesto fraternal, Kiko hizo el amago de besar y abrazar a su hermana y esta le correspondió. ¿Cuanto durará la paz entre los hermanos?