Poty Castillo parece tener un imán especial para las polémicas ajenas. Si antes el coreógrafo no podía pisar un photocall sin que le preguntaran por el divorcio de Bustamante y Paula Echevarría, con el posterior distanciamiento del cantante, ahora su amigo Colate es el que se ha situado en el ojo del huracán. Su paso por Supervivientes y la entrevista posterior en Sábado Deluxe reavivaron el sonado conflicto de Nicolás Vallejo-Nágera con su ex, Paulina Rubio, un asunto muy delicado, en opinión de Poty. Por otro lado, también se ha mostrado algo decepcionado ante los finalistas de Supervivientes 2019, salvo por uno de ellos. Dale al play y descúbrelo todo.