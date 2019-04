Apenas quedan unos días para que Omar Montes ponga rumbo a Supervivientes 2019 junto al resto de concursantes. El artista de Carabanchel ha acudido a un conocido centro de estética madrileño, donde esperaba recibir un masaje que le libre de las contracturas de la espalda antes del reality. Con quien quizá no esperaba encontrarse allí es con su ex, Isa Pantoja, que estaba colocándose unas extensiones en el mismo salón de belleza. Y ahí no queda todo. Ya que la propia Isabel Pantoja podría ser la tercera en discordia en acudir al mismo centro mientras Omar se encontraba allí. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cuál es la relación que tiene con la tonadillera? ¿Será una enemiga o una aliada en la isla hondureña? Dale al play y no te pierdas todas sus declaraciones. | [LEER MÁS: Carlos Herrera se confiesa sobre el angustioso accidente de avión que sufrió su hija]