Que el estreno de la última edición de ‘Supervivientes’ ha sido un auténtico éxito todo el mundo lo sabe. De hecho, han hecho un récord histórico en lo que audiencia se refiere y así lo revela que la propia Isabel Pantoja en su salto del helicóptero fuera el minuto de oro en lo que va de año. Sin embargo, este no fue el único instante que aplaudieron las redes sociales. Con más de 36 %, tuvo muchísimos momentazos televisivos que provocaron memes que para muchos eran inevitables. Desde Chelo García Cortés con barro a la tonadillera tirándose del helicóptero, aunque estos no fueron los únicos. ¿Quieres descubrir los mejores? En Look hemos hecho una recopilación:

Ni la Pantoja saltando del helicóptero ni el reencuentro de Carlos y Monica, el minuto de oro del programa es Chelo calva 😂😂😂😂 #SVGala1 pic.twitter.com/4Rp8etNhiH — Mari (@UnoDeLos4Gatoss) April 25, 2019

La Chelo pudo salir de figurante en la chirigota del Vera Luque y no habernos enterao #SVGala1 #measfixio pic.twitter.com/VIoF07T2JL — MAMEN SÁEZ (@MameenLove) April 25, 2019

Cuando mi colega me dice en mitad de la fiesta que no beba más #SVGala1 pic.twitter.com/ErpmzJoozU — danijp3 (@danijp32) April 25, 2019

Cuando en clase solo hay sitio al lado de la que te cae mal #SVGala1 pic.twitter.com/S3xq6nzhEh — Queen Pantoja💃🔥 (@xcrsv1) April 25, 2019

Cuando llego a las 07 a.m y mi madre está despierta en el sofá #SVGala1 pic.twitter.com/VxPvfw7Z9q — El Vestido de Zara (@elvestidodezara) April 25, 2019

Cuando me llega vs cuando lo pido de Aliexpress #SVGala1 pic.twitter.com/WnoCiotYLh — Lesbian Warrior 🏳️‍🌈♀ (@LesboWarrior) April 26, 2019

