Era el protagonista indiscutible de la noche, Omar Montes se acababa de alzar como gran triunfador de 'Supervivientes' 2019 y, tras la euforia en el plató, tocaba celebrarlo por todo lo alto en una conocida discoteca de Madrid con el resto de concursantes y colaboradores. Sin embargo, algo parecía contener a Omar, que no estaba tan accesible y vivaracho como acostumbra. El protagonismo que le correspondía pronto fue acaparado por Isabel Pantoja, más desatada y alegre que nunca. Hablar con Omar era realmente complicado para la prensa allí presente, y solo a su salida pudo dedicar unas palabras a los reporteros, no sin antes tener que plantarse ante su propio equipo de seguridad y pararles los pies para que dejaran de atosigarle. Por fin el ex de Isa Pantoja pudo hablar. ¿Quieres descubrir lo que dijo? Dale al play y no pierdas detalle.