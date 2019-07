Dakota Tárraga saltó por primera vez a los medios de comunicación por su aparición en el programa ‘Hermano Mayor’, donde quedó retratada como una joven muy temperamental, violenta e irascible. Una imagen que, años después, ha intentado suavizar con su participación en ‘Supervivientes’.

Sin embargo, su paso por el reality de Telecinco también ha despertado fantasmas del pasado, unas relaciones familiares que este 20 de julio han quedado tristemente reflejadas en ‘Viva la vida’. Dakota Tárraga se ha pronunciado en diversas ocasiones acerca del dolor que le produjo la muerte de su hermano Iván con tan solo 25 años. Ahora, la mujer que fuera su pareja, además de madre de sus dos hijos, ha acudido al programa para desenmascarar, según ella, a la familia de Dakota.

Sara, la excuñada de Dakota, asegura que su temperamento visceral no se generó a raíz de la muerte de su hermano, sino que ya era así, porque «siempre ha sido la consentida». No obstante, asegura que su mal humor no era como se vio en ‘Hermano Mayor’, sino que solo «se comportaba así con los de fuera, no con su familia».

Pero el verdadero drama de Sara radica en que está a punto de ser desahuciada, dado que solo recibe una pensión por los niños que tuvo con Iván y no trabaja porque está «de baja por depresión». Ante esta situación ha acusado a los padres de Dakota de desentenderse de sus nietos y asegura que tampoco quieren que la exconcursante de ‘Supervivientes’ pase tiempo con ellos. A esto ha añadido que no puede contar más cosas, porque ha «recibido amenazas», pero, según afirma, los padres de Dakota la machacaron «hasta el punto de querer quitarse la vida».

Totalmente indignado

Paco Tárraga, padre de Dakota, ha entrado en directo en 'Viva la vida' y ha espetado: «qué vergüenza, esta mujer está cargada de envidia y celos contra mi hija». Posteriormente, ha rebatido todas las acusaciones que la pareja de su hijo ha hecho contra ellos y le ha acusado de ser ella la que no se preocupa de los niños. Tras un amargo 'toma y daca' de reproches, el padre de Dakota ha revelado: «ni siquiera sabe dónde está enterrado mi hijo».