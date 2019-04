‘Supervivientes 2019’ rescata a Sofía Suescun en su peor momento

Doblemente expulsada de 'GH Dúo', Sofía Suescun regresa a 'Supervivientes' con una novedosa función. 'La reina de los realities' 'regresa' a la isla

Sofía Suescun llegó a ‘GH Dúo’ como la reina de los realities, su paso ganador por ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ provocaba que la hija de Maite Galdeano fuera una de las favoritas para el concurso. Sin embargo, la joven ha acabado doblemente derrotada, primero al ser expulsada en su duelo con María Jesús Ruiz y, tras ser repescada, por perder frente a su ex novio, Alejandro Albalá. “No estoy en el mejor momento de mi vida, estoy en un momento bajo, pero con el cariño de mi familia y de gente que me quiere de verdad. He tenido momentos que no se los deseo ni a mi peor enemigo”, llegó a asegurar a ‘Lecturas’. Ahora, ‘Supervivientes’ la rescata.

.@sofiasuescun será la encargada de presentar un quiz online antes de cada gala en la app de @miteleonline: 10 preguntas y 200 euros en juego. ¡Se avecina la edición más interactiva de la historia! 📲👏 https://t.co/g5r5Uu1sBM #Supervivientes2019 pic.twitter.com/3GJuju7xtY — Supervivientes (@Supervivientes) 11 de abril de 2019

Sofía Suescun será una de las integrantes del equipo de 'Supervivientes 2019', ya que será la encargada de liderar la nueva aplicación del concurso, donde se entregarán premios diarios a través de un 'Quiz'. En su peor momento, su posición de vigente campeona del concurso de supervivencia le otorga la posibilidad de regresar a la televisión. Su encontronazo con Alejandro Albalá tras quedar como tercer finalista en 'GH Dúo' acabó con el joven amenazando con demandarla por sus declaraciones.