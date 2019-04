Carlos Lozano, al igual que el resto de sus compañeros de Supervivientes 2019, ya ha puesto rumbo a Honduras para el gran arranque del reality el próximo 25 de abril. El presentador está bregado en este tipo de concursos, por lo que a pesar de la alegría inicial es plenamente consciente de lo que va a suceder en los Cayos Cochinos. Allí se encontrará con su ex, y madre de su hija, Mónica Hoyos, además de otros rostros de la talla de Isabel Pantoja, las Azúcar Moreno, Chelo García Cortés o Colate, entre otros. Dale al play y no te pierdas el balance que hace Carlos Lozano antes de partir a Supervivientes. | [LEER MÁS: Las pruebas que demuestran que el encuentro entre Sofía y Letizia no fue tan amable como nos hicieron ver]