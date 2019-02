La sorprendente reacción de Ylenia al reencontrarse con Sofía Suescun

La navarra fue repescada junto a Candela y Fede. Las lineas estarán abiertas hasta el jueves, ya que solo uno de ellos será el repescado definitivo. La más sorprendida pareció ser Ylenia, quien en los últimos días se había acercado mucho a Alejandro Albalá, ex pareja de Sofía.

Al igual que el universo, GH DÚO no es estático. El reality más famoso de la televisión cambia constantemente. El último e inesperado giro en el “guión” ha sido la repesca. Candela, Sofía y Fede son los tres candidatos que han vuelto a la casa de Guadalix de la Sierra. De los tres, solo uno podrá quedarse definitivamente, algo que solo se sabrá el jueves. Mientras tanto, los tres expulsados ya han vuelto a entrar dejando a sus compañeros con la boca abierta, principalmente a Ylenia.

¡Pues ya estamos todos! ¿Cómo habéis visto el reencuentro entre Candela, Antonio y Mª Jesús? #GHDÚODBT7 pic.twitter.com/HEuxA3p5H9 — Gran Hermano (@ghoficial) February 24, 2019

La primera en llegar fue Candela. A la sevillana le esperaba en el confesionario María Jesús Ruiz. La ex miss ha estado intimando con Antonio Tejado en las últimas semanas, algo que ha molestado a Candela. Nada más llegar se palpó cierta tensión entre las dos mujeres. La ex de Tejado fue directa el tema: “Te he visto muy bien con Antonio. No perdisteis el tiempo”. María Jesús, algo nerviosa, se justificó: “Bueno, si ves el 24h, te habrás dado cuenta de que ha quedado en nada.” La tensión iba en aumento y llegó el climax con la entrada en escena del “protagonista”. Antonio llegó con ganas de poner a su ex en el lugar que, según él, le corresponde: “no eres nadie para reprocharme nada”. Al final, y ante una María Jesús muy atenta, sentenció: “me hicisteis un favor. Gracias a vuestro “romance” me di cuenta de muchas cosas”.

Ylenia, la más sorprendida

Pero si alguien expresó con su cara todo lo que sentía, esa fue Ylenia. La de Benidorm llevaba ya algunas semanas acercándose a Alejandro Albalá, ex novio de su “gran amiga” dentro de la casa, Sofía Suescun. La “reina de los reality´s” ha vuelto a Guadalix de la Sierra y ha descolocado a la concursante. En los últimos días, muchas han sido las ocasiones en los que se ha podido ver a Ylenia tonteando con Alejandro. Caricias, miradas de complicidad e insinuaciones que no han dejado indiferente a nadie en la casa. Al ver la llegada de Sofía, a Ylenia le entró la risa nerviosa y no paró de hacer gestos a Raquel y Carolina. Aunque nada más entrar se dieron un abrazo de lo más cariñoso, la navarra parece estar dispuesta a marcar su territorio.

Por su parte, Alejandro parece algo confundido. Nada más ver a Sofía le espetó: “¿a que has venido?”. Parece que las idas y venidas de la ex pareja le empiezan a pasar factura al ex de Isa Pantoja. A Alejandro pareció no emocionarle demasiado la “repesca” de Sofía y más después de morrearse con Ylenia en la prueba semanal.