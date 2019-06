La tonadillera volvió a pedir el voto del público para marcharse y Jorge Javier le prometió que en caso de quedarse, él mismo iría a la isla a pasar la noche con ella.

Noche turbulenta en ‘Supervivientes’. El reality ha vivido su gala de expulsión más emocionante hasta la fecha. El “falso” trío amoroso formado por Violeta, Fabio y Albert copó gran parte de la atención de la noche, solo eclipsado por Isabel Pantoja. La tonadillera ha vuelto a tener “los cañones apuntados a su persona” a causa de su nominación. Isabel tenía muchas papeletas para irse pero al final ha cambiado su suerte y mucho ha tenido que ver Jorge Javier Vázquez.

La cantante lleva semanas sin encontrarse del todo en el concurso. Varias han sido las veces que ha amagado con abandonarlo, hecho que nunca ha llegado a producirse. La noche del jueves, antes de conocerse el nombre del expulsado, Pantoja pidió la palabra. Con gesto solemne se dirigió a la audiencia: “Pido a toda mi gente que no me vote. He llegado al límite de mis fuerzas. Me quiero ir”. No obstante, ni siempre los deseos de una diva son órdenes y la artista fue la primera salvada de la noche. Para que tal sucediera, mucho ha tenido que ver Jorge Javier. El presentador ha estado muy pendiente de Isabel durante toda la gala, especialmente en el momento en el que se desmoronó y pidió su abandono. Jorge, a modo de darle ánimos a su “amiga Maribel”, soltó la bomba de la noche: “Isabel: si no te expulsan y aguantas, yo mismo iré a pasar una noche contigo a Cayo Paloma”. Las reacciones, tanto en la isla como en el plató no se hicieron esperar. Y es que, al igual que en las redes, todos aplaudieron la iniciativa del de Badalona. ¿Veremos finalmente a Isabel compartiendo esterilla con Jorge?

Chelo al palafito y Carlos a España

En la otra cara de la moneda se encuentra Chelo García-Cortés. La periodista terminó siendo la expulsada de la noche, muy a su pesar. La catalana no ha parado de decir que está viviendo un sueño y que por nada del mundo quería que llegara a su fin. Sin embargo, la audiencia es caprichosa y, entre Isabel Pantoja, Dakota y ella, decidieron que ella fuera la expulsada. La más damnificada fue la tonadillera. Isabel y Chelo protagonizaron el momento más emotivo de la noche, cuando empapadas en lágrimas se dieron un conmovedor abrazo, dando por cerradas todas las hostilidades tras siete años de enfrentamientos. Isabel fue contundente: “Lo que haya pasado allí se queda. He recuperado a mi amiga. Es una persona maravillosa”. Chelo, abrazada a la artista, no paró de llorar.

Pero, no hay mal que por bien no venga. Aunque fue la más votada por el público para dejar la isla, la suerte no abandonó del todo a la tertuliana ya que se mantendrá en el palafito al imponerse a Carlos Lozano, que volverá a España en las próximas horas.

Violeta, Fabio y Albert: el extraño “trío”

La noche empezó fuerte. Los culpables fueron Violeta, Fabio y Albert. Todo empezó por una discusión entre la valenciana y Dakota. La ex participante de ‘Hermano Mayor’ acusó a su rival de haber intentado hacer un montaje con Albert. Según Dakota y los demás concursantes- a excepción de Fabio- Albert les había confesado que antes de entrar en el reality, Violeta le había propuesto hacer un montaje. Su supuesto plan consistía en liarse con el ex atleta y así generar polémica en el concurso. Violeta lo negó en todo momento y montó un drama alrededor de la historia, que afectó mucho al argentino. Al final, Jorge Javier confrontó a Albert y Violeta y las contradicciones del joven terminaron por desinflar la polémica.