La actriz ha criticado la actitud de la periodista hacia Isabel Pantoja: “Parece que es el amor de su vida”.

Bárbara Rey no da puntada sin hilo. La actriz siempre se ha caracterizado por su lengua afilada y por no mordérsela nunca. Durante la presente edición de ‘Supervivientes 2019’ se ha convertido en el azote oficial de Isabel Pantoja a la que ha criticado en toda la ocasión posible. Rey ha sido especialmente dura con la “reina de la copla” a la que ha tachado en muchas ocasiones de “falsa” y “manipuladora”. Sin embargo, no ha sido el único blanco de sus críticas. También la conducta de Chelo García-Cortés, gran amiga suya, ha sido ampliamente censurada por ella.

Los comentarios “viperinos” de Bárbara han sido una constante pero se han llevado la palma este mismo martes por la noche. Fue durante la emisión de ‘Tierra de Nadie’ cuando la vedette,al ver el reencuentro entre Isabel y Chelo, hizo la más sorprendente de las insinuaciones: “Chelo habla de Isabel como si fuera el amor de su vida”. Sin duda, un comentario que no dejará a ninguna de las dos protagonistas indiferente ya que durante años muchas han sido las voces que han afirmado que la tertuliana habría sentido algo más que amistad por la tonadillera. Lejos de achantarse, la de Totana siguió criticando a una y otra: “A Isabel es que la veo fingida. Chelo le importa poco. Solo le importa y ella. Y a Chelo la veo muy pelota con Pantoja”. A juzgar por la intensidad de los comentarios, el reencuentro entre la folclórica y la actriz, en caso de producirse, promete ser potente.

Los emotivos reencuentros entre Isable Pantoja, Chelo y Dakota

La noche fue de reencuentros. Isabel Pantoja, Chelo y Dakota han sido las tres últimas “bajas” del programa. Si bien Chelo y Dakota han sido expulsadas por la audiencia, a Isabel le ha cabido la salida honrosa del abandono por prescripción médica. El reencuentro entre las tres, momentos antes de volver definitivamente a España, ha sido de lo más emotivo.

Por un lado, Isabel y Chelo. La cantante y la periodista, grandes amigas en el pasado, se han reencontrado gracias al programa. Durante su convivencia han podido limar asperezas y a día de hoy parecen completamente reconciliadas. Isabel estuvo muy cariñosa con la colaboradora televisiva. Ambas mujeres se fundieron en un fuerte abrazo a modo de sello de una amistad recompuesta.

La reacción al ver a Dakota ha sido similar. En las últimas semanas, la artista y la ex “hermana mayor” han estrechado lazos y se les ha visto muy unidas. Su reencuentro fue también de lo más emotivo con Isabel dedicándole unas bonitas palabras: “La gente no es consciente del gran corazón que tienes”. Dakota se mostró feliz con las palabras de la que ha considerado como su “madre en la isla”.