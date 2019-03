View this post on Instagram

El día que volví a nacer Subo esta foto que añadí a las historias y me habéis preguntado muchos por el tema de la muerte Súbita. Que es Justo lo que me paso con 4 años y gracias a mi madre que me despertó pude salvarme . Estaba en el pueblo estos días y mirando entre fotos aparecieron estos papeles del médico. Me puse a leer y esto es lo que decía “ paciente que refiere su madre esta mañana al levantarla la encuentra con cianosis de labios (creo que es lo que pone) ,con mirada fuerte al infinito,con saliva espesa en boca,con pérdida de conocimiento ,hipotermia…” Mi madre me dice que salió a la calle conmigo en brazos pidiendo auxilio,uno de mis vecinos nos llevó al ambulatorio. Mis padres no tenían coche . Rápidamente me montaron en una ambulancia y me llevaron al hospital de Caceres a 100kms. Allí me hicieron pruebas neurologicas, y jamas nunca supieron que es lo que había pasado. En estos años he leído que podría haber sido un cuadro de epilepsia miéntras estaba dormida pero en los resultados médicos nunca salió nada. Ese día gracias a mis padres, al vecino que me llevo en su coche y a los médicos me salvé.