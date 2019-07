Cuando Sonia Ferrer decidió compartir una imagen al comienzo de sus vacaciones no imaginaba la repercusión que esta tendría. Mucho menos las críticas que una fotografía suya en bikini recibiría sin cesar, pero así ha sido. Este fin de semana la presentadora y su Instagram se han convertido en objeto de debate después de que ella decidiera anunciar la llegada de su verano posando con un bikini blanco y junto a un texto enternecedor: «Mi peque que (aunque nunca veáis, existe y es el centro de mi universo) me está ayudando a hacer la selección de bikinis para meter en la maleta…porque ya huelo a vacaciones».

Sin embargo, el foco de todas las miradas ha sido su cuerpo esculpido a base de trabajo de gimnasio y alimentación, ya que hay quien considera que «es un saco de huesos» o que «necesita un buen cocido». Unos comentarios que han indignado a Sonia Ferrer y a los que ha querido responder a través de sus redes sociales, las mismas donde publicó la polémica fotografía. «Ayer subí una foto en bikini a Instagram, algo que no hago a menudo. No esperaba que al subirlo empezasen a llegar comentarios de la gente escribiendo ‘qué asco das, anoréxica, por culpa de gente como tu hay niña’, ‘qué saco de huesos», comenzaba diciendo la presentadora. Acusaciones con las que no se ve reflejada y sobre las que ha querido dar su opinión: «Me gustaría decir a la gente que la anorexia, aparte de que es una enfermedad y no hay que usarla como un insulto, se ve, cuando el cuerpo pasa hambre, después de acabar con la grasa se come el músculo, hay que tener cuidado».

Ella misma ha reconocido que su cuerpo lo ha conseguido a base de mucha esfuerzo y, además, ha aprovechado para revelar un episodio muy difícil de su pasado. «Es un cuerpo trabajado, que se ve que lo sufro, que es de gimnasio, que está trabajado, que no es un cuero regalado. Estuve en un internado de danza clásica, mi mejor amiga intentó suicidarse porque se veía gorda, la directora de mi planta era bulímica», ha añadido. ¿Habrá terminado la polémica? Solo el tiempo lo dirá.