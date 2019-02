Sofía Suescun, sobre el tonteo entre Ylenia y Alejandro Albalá: “no lo digiero bien”

El tonteo dentro de la casa de 'GH Dúo' entre Ylenia y Alejandro Albalá molesta, aunque disimule, a Sofía Suescun, la ex del concursante

La reina de los realities sufrió su derrota más dolorosa al ser una de las primeras expulsas de ‘GH Dúo’. Sofía Suescun entraba como una de las favoritas junto a su pareja de concurso, Alejandro Albalá, con el que mantuvo una relación sentimental hace apenas tres meses. Pero, sin embargo, todo se torció para Sofía, que vio como el público se ha posicionado con el joven. Ahora, desde fuera, tiene que ver cómo Ylenia, su mejor amiga del concurso, y Alejandro, tontean. No se sabe si será el comienzo de una relación, pero Sofía ha hablado de ello en ‘Viva la Vida’: “no quiero que me duela… no me duele”. Para, después de intentar disimular admitir que “no lo digiero bien”.

“Es una persona con la que he estado, hemos compartido momentos”, ha dicho Sofía sobre Albalá, del que ha admitido tener sentimientos: “sí, siento”. Además, Suescun se ha mostrado crítica con su amiga Ylenia: “sinceramente, yo no actuaría así… No es tan amiga como yo pensaba”. Ylenia y Sofía acordaron un pacto al principio del concurso que acabó en una sincera amistad hasta que la joven fue expulsada. Hoy, de descubrirá la repesca, Sofía no es la favorita para regresar, ya que todo parece indicar que será Candela. ● | [LEER MÁS: Belén Esteban lanza a Toño Sanchís la amenaza más dura tras la subasta de su casa].