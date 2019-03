Sofía Suescun: “Mi madre casi pierde la vida por culpa de mi padre”

La navarra se derrumbó al analizar su curva de la vida. Sus primeros recuerdos son como su padre golpeaba “sin piedad” a su madre, Mayte Galdeano. Tras una infancia dura, le llegó la fama gracias a Gran Hermano. Recientemente ha buscado ayuda en un psicólogo para superar la presión que conlleva estar expuesta en los medios de comunicación.

Desgarrador. Así ha sido el testimonio de Sofía Suescun en GH DÚO. Casi al final de la noche, Jorge Javier Vázquez convocaba a la navarra para que compartiera con la audiencia su curva de la vida. Como no podía ser de otra forma, la concursante se abrió en canal, no dejando absolutamente a nadie indiferente. Su testimonio es, sin lugar a dudas, uno de los más sobrecogedores de todas las ediciones.

Al igual que muchos otros compañeros, Sofía empezó la narrativa contando su infancia. La que para muchos supone una de las épocas más felices de su vida, no lo es tanto para la de Pamplona: “Yo nací y supongo que fruto de dos personas que querían lo mejor para mi, pero hay cosas que tengo grabadas y que no he conseguido olvidar”.

Sofía: “Tengo imágenes muy dura en mi cerebro que no se me borran” #GHDÚOLímite8 pic.twitter.com/4wCCaOgsBb — Gran Hermano (@ghoficial) March 6, 2019

El presentador no quiso dejar escapar la oportunidad de preguntarle por esos momentos. Sofía se puso muy nerviosa y empezó a llorar, en una mezcla de dolor, desconsuelo y rabia: “Yo tendría 5 o 6 añitos y vi como mi padre arrastraba a mi madre de los pelos por el pasillo de casa, la golpeaba sin piedad. Mi padre me echó de casa para que no lo viera y gracias a que mi madre consiguió escapar, está aquí para contarlo. Mi padre casi mata a mi madre de una paliza”. En el foco se pudo ver como en el plató, Mayte Galdeano, asentía descompuesta a la confesión de su hija.

Maite tras la curva de la vida de Sofía: “Hay que salir, cortar con esas situaciones y renovar la vida” #GHDÚOLímite8 pic.twitter.com/wxPfmSAgTw — Gran Hermano (@ghoficial) March 6, 2019

Sofía siguió narrando los hechos: “Se que a veces no se me entiende, pero estoy segura que muchas de mis reacciones, muchos de mis problemas y ralladuras vienen de este momento. No me importa si esto me va a traer consecuencias porque esto incluso en su día se publicó”. La concursante trató de justificar el hecho de revelar algo tan íntimo pero los nervios la traicionaron una y otra vez. Se quedó en algunos momentos callada y paralizada. En otros, su discurso era poco fluido. Sin duda, fruto de los nervios al recordar tan terrible suceso.

Sofía: “Mentalmente quizá yo estaba mucho más tranquila antes de toda la fama que ahora” #GHDÚOLímite8 pic.twitter.com/PuL0W8vMr4 — Gran Hermano (@ghoficial) March 6, 2019

La navarra tuvo aún tiempo de hablar de lo que supuso en su vida ganar Gran Hermano y Supervivientes y de como la fama le ha afectado: “He tenido que buscar ayuda en un psicólogo para superar algunos aspectos de la fama. No siempre la digiero bien”. Un testimonio muy fuerte y revelador que seguramente hará correr ríos de tinta.

Todos contra María Jesús

La ex miss España sigue siendo objeto de todas las críticas dentro de la casa. María Jesús se batirá por la permanencia contra Ylenia el próximo jueves. Con Alejandro Albalá ya salvado, la decisión está en manos del público que tendrá que elegir entre dos mujeres de rompe y rasga.

María Jesús: “No sé cómo llevar esta situación. No lo sé” #GHDÚOLímite8 pic.twitter.com/L70CJJL28A — Gran Hermano (@ghoficial) March 6, 2019

Para María Jesús están siendo días muy difíciles e intensos. En la casa de GH DÚO la llaman “la margi”- por marginada- y lo cierto es que así se siente. Sus compañeros le hacen el vacío y salvo Juan Miguel, no cuenta con la compañía de nadie más. Llamada por Jorge Javier al confesionario, la modelo se vino abajo: “Jorge, no lo entiendo. Esto nunca me había pasado en la vida. No se porque me odian tanto”. El jueves sabrá si cuenta con el apoyo de la audiencia o si, por el contrario, su aventura ha llegado a su fin.