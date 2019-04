Sofía Suescun ha tenido que dar marcha atrás en su dura acusación contra su ex pareja, Alejandro Albalá, a través de 'Viva la Vida', dando su cara más emotiva

Sofía Suescun pasó de reina de los realities, tras imponerse en ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’, a ser doblemente expulsada en ‘GH Dúo’. Suescun entregaba la corona y se ganaba los abucheos del público por la gestión de su ruptura y relación con Alejandro Albalá. Una de las cuestiones que más se le ha criticado a la joven fue su famosa portada en la revista ‘Lecturas’, donde no dejaba en buen lugar a su ex novio: “soy una víctima anulada como persona”. En ‘Viva la Vida’, una Sofía Suescun muy afectada ha querido corregir dichos mensajes, dando marcha atrás en sus acusaciones.

"No estoy de acuerdo con el significado que se le ha querido dar a ese titular", ha explicado la joven. Según afirma Suescun, se ha equivocó al expresarse: "la palabra anulada no la he sabido utilizar bien, en muchas ocasiones y enfrentamientos con Alejandro hay veces que no me salen las palabras que no sé que decir, que me bloqueo, por ese lado quería tirar, ni mucho menos las barbaridades que estoy escuchando". Albalá, tras quedar en tercer puesto en el concurso, dejó caer que podría pasar por los tribunales debido a la famosa portada. Sin duda, 'GH Dúo' rompió las pocas opciones que tenía la ex pareja de retomar su relación.