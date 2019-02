La peruana estuvo presente en una exclusiva fiesta de Los Ángeles.

Rodeada de estrellas. Así es como Mónica Hoyos pasó la noche del pasado 25 de febrero, fecha en la que se celebró la gala de los Óscars 2019. La exconcursante de ‘GH VIP’, que está pasando unos días en la ciudad de Los Ángeles, estuvo presente en una de las fiestas más exclusivas que se realizan tras la entrega de los premios más importantes del cine. Ya es tradición que el cantante Elton John organice un evento con su fundación benéfica justo después de la ceremonia, acto en el que estuvo presente, para sorpresa de muchos, la ex de Carlos Lozano.

Los seguidores de la controvertida exconcursante de realities no daban crédito al ver los stories de Instagram que Mónica Hoyos colgaba en la citada red social. Bailoteo, degustación de canapés y, cómo no, posado en el photocall, fueron algunos de los momentos que la peruana quiso inmortalizar. La enemiga número uno de Miriam Saavedra tuvo la oportunidad de conocer a estrellas del panorama hollywoodiense como Don Cheadle, ganador de un Globo de Oro y protagonista de películas como ‘Hotel Ruanda’ o ‘Iron Man’, con quien no dudó en fotografiarse.

Para esta cita tan especial, Mónica Hoyos eligió un estiloso vestido en color rojo de manga larga y pronunciado escote que acompañó con unos pendientes dorados en forma de estrella. Un look muy acertado con el que lucía como una estrella del cine. Pero no todo está siendo fiesta en la escapada americana de la presentadora, ya que también ha mostrado en su Instagram unas imágenes en las que se la ve disfrutando de un partido de la NBA en el Staples Center entre Los Angeles Clippers y Dallas Mavericks. Actividad que disfrutó como una niña a juzgar por sus divertidos stories.