La relación entre Shakira y Gerard Piqué vuelve a estar en la cuerda floja según las últimas informaciones de la prensa internacional.

Casi desde el mismo momento en el que confirmaron su relación, Shakira y Gerard Piqué comenzaron a convivir con los rumores de crisis. Durante estos años se ha dicho en muchas ocasiones que la pareja estaría pasando por un mal momento e, incluso, a punto de poner punto final a una historia de amor de la que han nacido sus dos hijos. Si bien la pareja siempre se ha mantenido ajena a estos comentarios, parece que ahora podrían estar en un verdadero momento crítico.

Al menos así lo aseguran varios medios internacionales, entre ellos ‘Caracol TV’, que afirma que la colombina ha hecho un feo a su novio dejándole plantado en la fiesta de renovación con el Barça de Jordi Alba. “A la celebración asistieron los futbolistas con sus novias o esposas, pero la barranquillera fue la gran ausente. Los comentarios no se hicieron esperar”, se puede leer en el citado medio.

Los rumores comenzaron a raíz de un vídeo compartido en la cuenta de Instagram de ‘Telemundo’, en el que se podía ver a Gerard Piqué bailando con su compañero de equipo Sergi Roberto, lo que hacía más evidente la ausencia de la cantante. Si bien ni el club ni Shakira ni Piqué han hecho ninguna declaración al respecto, varios medios colombianos tienen claro que la de ‘El Dorado’ “no asistió porque no se llevan bien con las parejas de los compañeros de Piqué”.

La reacción de sus fans ante esta declaración que no deja muy bien a la artista no tardó en llegar y han sido muchas las personas que la han defendido asegurando, por ejemplo, que “Shak no asiste a estos eventos porque ella sí trabaja, no como tantas que viven de la fortuna de su marido”.

Aunque la pareja es muy activa en redes sociales, nunca se ha pronunciado sobre su relación y lo más cerca que han estado de hacerlo ha sido cuando han compartido fotografías en las que aparecían juntos y con las que parecen querer acallar todos los rumores que giran en torno a sus nombres.