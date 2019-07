El precioso mensaje de Sergio Ramos a una mujer que no es Pilar Rubio

La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio sigue dando de qué hablar semanas después de celebrarse y ya no por sus looks nupciales, sino también por sus outfits festivos. Tras contraer matrimonio la pareja se dirigió a la finca del futbolista y se enfundó en dos trajes que han dejado boquiabiertos a sus seguidores. Pero esto no es lo único llamativo que ha sucedido en torno a ellos en las últimas horas y es que el capitán del Real Madrid ha hecho una publicación hacia una mujer que no es la presentadora. Eso sí, no se alarmen porque la destinataria de este emotivo mensaje no es otra que su hermana: «d icen que los amigos son la familia que se elige, pero sin duda, Mirita, yo te elegiría a ti una y mil veces. Hermana y amiga desde que nacimos, tu bondad, sinceridad y amor me dan la vida. Muchas felicidades, hermanita. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños sis».

Unas palabras que ha acompañado de una imagen en la que su hermana Miriam aparece junto a él mientras se abrazan y se besan en la mejilla, una fotografía entrañable en la que se transmite la complicidad que une a ambos. Aunque este detalle no es el único que se convierte en noticia, pues Lorena Gómez, cantante y cuñada de Sergio Ramos, ha escrito en este post un comentario que deja en evidencia la buenísima relación que parece existir entre ellos desde que comenzara su relación con René Ramos. Junto a dos emoticonos de beso y corazón, la artista parece estar de acuerdo con las palabras que el sevillano dedica a su hermana. Para celebrar el cumpleaños y continuar sus vacaciones Sergio Ramos ha emprendido un viaje hacia Egipto en compañía de su esposa, Pilar Rubio, sus tres pequeños y su hermana junto a su familia. Una aventura que una vez más da seña de lo bien que se llevan entre ellos.