A base de talento y mucho esfuerzo, Macarena García y Javi Ambrossi han conseguido coronarse como dos de los rostros más conocidos y queridos del momento. Dos cualidades que, en gran parte, le deben a su madre, Sofía, la última protagonista del programa de Telecinco ‘Mujeres al poder’.

En el momento en el que sus hijos consiguieron triunfar gracias a sus proyectos y, más tarde, juntos con la película ‘La Llamada’, Sofía decidió dar un giro radical en su vida y, como ellos, perseguir uno de sus sueños, uniéndose al lema que su hijo y su novio, Javi Calvo, han hecho famoso: ‘lo hacemos y ya vemos’.

Y así, tras más de 20 años trabajando en el sector de la banca, decidió dejar su trabajo estable, que no le “encantaba”, para convertirse en profesora de pilates. Una nueva aventura en la que el sueldo es un poco menor y que no le proporciona una buena nómina, pero de la que no se arrepiente y es que dedica sus días al pilates, su gran pasión. “Me di cuenta de que llevaba trabajando en bancos veinte años y que era algo que no me encantaba. Prefiero tener menos dinero y menos seguridad, pero ser feliz. Hace dos años y medio decidí decir adiós a la banca y empezar con mis clasecitas de pilates. Antes vivía para trabajar y ahora trabajo para vivir”, ha contado en el programa.

Una filosofía que también siguen Macarena y Javi, que han conseguido hacerse un hueco en un mundo complicado y competitivo. Gracias a ello se han convertido en famosos, algo que le sorprende un poco pero que se le termina de olvidar al ver que siguen siendo los de siempre.

Sofía, la protagonista de la noche, no dudó en compartir el protagonismo con sus hijos, a quienes les dedica toda su energía desde que era muy joven. Tuvo a Javi con apenas 18 años en una época en la que no era fácil ser madre tan joven, cuatro años después llegó Macarena y, mientras les criaba, consiguió toda una proeza: sacarse la carrera de derecho.

Tantos años dedicada a los libros hizo que los pequeños se aficionaran pronto a la lectura, sobre todo Javi, que ha reconocido orgulloso que “era el único de mi guardería que sabía leer” y que de pequeño “siempre se pedía libros y puzles por Reyes”. De Macarena, Sofía ha recalcado dos sus mayores cualidades, ser una chica “muy sensible” con “una gran inteligencia emocional. Siempre está pendiente de mí”, asegura orgullosa.