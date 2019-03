Sara Sálamo no quiso perderse la entrega de los Premios Fotogramas de Plata 2018, una fiesta en la que se dieron cita numerosos rostros conocidos del cine, la televisión y el teatro. La actriz se pronunció sobre cómo está viviendo su embarazo, en el que lo está pasando “regular” por las náuseas. La pareja del futbolista del Real Madrid Isco Alarcón aún no piensa en boda y, a pesar de estar ya de cinco meses y medio, todavía no han preparado nada para la llegada del bebé. Por otro lado, Sara Sálamo ha valorado que este embarazo fue una sorpresa dado que padece lo que denomina como ‘la enfermedad invisible’. Dale al play y no te pierdas sus declaraciones. | [LEER MÁS: Esta firma de supermercado está a punto de vender más ropa que Zara]