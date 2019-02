View this post on Instagram

Cuando escuchas hablar a @javierfernandezskater se te olvida que tan solo tenga 27 años, un palmarés al alcance de muy pocos y una vida entera marcada por el sacrificio, la soledad, la constancia y la superación personal. Se te olvida porque sus palabras son tranquilas y meditadas, su sonrisa infantil y serena, su cabeza muy bien amueblada y ni siquiera el vértigo que puede suponer dejar de hacer lo que ha hecho toda su vida hace tambalear sus ilusiones, que son muchas, en este futuro inmediato. Como muy bien le dijo su entrenadora Tracy Wilson (y me contaba él mismo en la entrevista), “el mundo del patinaje va a perder mucho cuando tú te vayas, Javier”. Yo añadiría que será muy difícil superar tus logros, pero sobre todo tu calidad humana. Gracias y mil veces gracias, campeón. . #deportescuatro #suertelamía #héroesreales