Aunque es cierto que Sara Carbonero cuando se adentra en un proyecto procura implicarse al máximo en ellos, hay uno que permanece completamente abandonado. Tanto es así que sus seguidores preguntan qué ha sucedido con él. A pesar de que la periodista tiene contacto constante con España y viaja continuamente a la capital para seguir tanto con sus campañas publicitarias como con su sección de entrevistas en ‘Deportes Cuatro’, la periodista ya no atiende a la plataforma con la que mantenía contacto directo con su público. De hecho, desde el 22 de marzo de hace justo un año no hay ni rastro de publicaciones en su blog, por lo que ‘Cuando nadie me’ está inactivo. Pero, ¿qué ha sucedido con él? Look ha tratado de ir más allá.

En esta colaboración con la revista Elle que se remonta al año 2013, ella se centraba en hablar de su día a día, anécdotas, gustos y secretos de belleza, espacio que sus lectoras aplaudían siempre que era publicado. Quizás por este motivo quieran saber si Carbonero ha decidido dar carpetazo a esta andadura desde que se lanzó a escribir cuentos infantiles o bien tan solo se ha tomado un respiro sin todavía fecha de vuelta. Para resolver esta incógnita este medio se ha puesto en contacto con ‘Elle’ con el fin de conocer el motivo por el que Sara lleva 365 días sin compartir nada en su blog. Sin embargo, no han arrojado luz sobre esta historia. “Es cierto que no ha publicado desde hace un año, eso lo puede ver cualquiera que acceda a su blog. No te puedo decir nada más”, explican a este digital.

¿Qué dice el círculo más cercano a Sara Carbonero

No especifican si la relación profesional entre ambos forma parte del pasado, tampoco si su agenda ha tenido algo que ver con esta aparente dejadez. Una versión mucho menos concreta con la que hace meses dieron desde allí a Look: "Es cierto que no se sube nada nuevo al blog desde hace bastante tiempo. Pese a eso, Sara continúa trabajando con nosotros, no hemos cortado la relación profesional. No ha actualizado últimamente porque no para de viajar por el mundo y debe estar muy ocupada", apuntaron entonces. Quien tampoco ha querido pronunciarse sobre este asunto ha sido su representante. "No te puedo decir nada", comentan a este digital. Mientras este hermetismo llama poderosamente la atención, son muchas las preguntas que giran en torno a las razones por las que este blog parece casi fantasma.