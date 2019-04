View this post on Instagram

Parece que fue ayer cuando Hugo aún “estaba en el pantalón”, según Martín . Felicidades mi amor @isabeljimenezt5. Ahora vas a saber lo que es bueno, cuando tengas la vida en tus brazos y entiendas que todo se reduce a lo esencial. Ahora podrás ver toda esa ternura y esa luz que vas desprendiendo y regalándonos siempre reflejada en lo que más vas a querer. Bienvenido, pequeño. Todavía no lo sabes pero eres el niño con más suerte del mundo . #lafamiliaqueunoelige #amigasquesonhermanas #viviresincreíble #mamáIsa #felicidadesAlex