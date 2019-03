“Desde que llegué a Portugal, Pinto da Costa (presidente del Oporto) me ha tratado con mucho cariño. Esta semana voy a renovar hasta los 40 años con el Oporto. Ahora voy a cumplir 38, así que seguramente acabe mi carrera allí“. Iker Casillas pronunciaba esta semana estas palabras en un acto, declaraciones que dejaban claras las intenciones del mítico portero. Dicho y hecho, pues un día después se confirmaba su renovación en el equipo luso. Aunque, si bien es cierto, que ciertas campañas publicitarias o colaboraciones profesionales le traen tanto a él como a su esposa, Sara Carbonero, a España, por el momento la pareja tiene en mente vivir cerca del río Duero. Parece que nada ni nadie alterará sus futuros planes. Desde allí el matrimonio puede seguir gestionando todos sus negocios, una gran red empresarial que suma mucho dinero. Look ha podido acceder a sus cuentas y la conclusión es más que clara: ambos forman un tándem que apuesta por el mundo de los negocios. Tanto es así que la pareja suma un total de casi 18 millones de euros, aunque no siempre sus empresas han tenido beneficios.

Iker constituyó en julio del 2015 la empresa Casillas World S.L, dedicada a la representación, asesoramiento e intermediación en la contratación de profesionales de toda clase de deportes. Un proyecto que creció en tiempo récord y que pasó a duplicar sus ventas en tan solo dos años: de 1.025.000 euros a 2.335.694 euros en 2017. Pero el jugador no puede presumir de haber seguido siempre esta estela y, prueba de ello Ikerca S.L, un negocio destinado a la explotación de derechos de imagen así como a la inversión inmobiliaria. Fundada en el año 2000 y con un capital social de 1.268.086 euros, lo cierto es que ha duplicado sus pérdidas en los últimos años. Ha pasado de unos números rojos de más de 116.000 euros a 224.000 en el ejercicio pasado. Un brutal descenso que se debe tanto a una menor facturación como a mayores gastos de personal y explotación. No obstante, su patrimonio en esta empresa supera los 12,4 millones de euros.

Por otra parte, el guardameta fundó hace ocho años Casillas Fútbol & Marketing 2011 S.L, una empresa que destinó al alquiler de bienes inmobiliarios, aunque según los datos que ha podido comprobar este medio permanece inactiva. No es de extrañar según los números que presentaba y es que, pese a tener un total activo de 492.362, en el último balance presentó pérdidas de casi 7.000 euros. La misma suerte que ha corrido Ikerfer 1981 S.L. Constituida en enero de 2013, en ella figura Iker Casillas como administrador único, sin embargo, también permanece inactiva. Se dedicaba a los derechos de imagen del deportista y no ha registrado ni una venta en el último año. A esto tampoco han ayudado sus pérdidas, pues en el 2017 perdió más de 51.000 euros. Aunque su total activo supera los dos millones de euros, estas cifras no son nada halagüeñas.

Sara Carbonero, una empresaria de éxito

¿Y Sara Carbonero?, ¿aprueba como empresaria? Sus empresas responden a estas dos cuestiones. Mientras que en noviembre del 2010, la periodista creó Recuerdos de Sudáfrica S.L para desarrollar actividades como agencia de publicidad, actualmente no puede arrepentirse de esta decisión. Ejemplo de ello, que en el último año tan solo haya presentado beneficios. Con ventas que superan los 500.000 euros, Sara Carbonero tiene una sociedad que marcha sobre ruedas. Al igual que Slow Love S.L, empresa con la que gestiona junto a su compañera Isabel Jiménez y Mayra del Pilar su firma de ropa, moda y belleza online. En apenas año y medio, la inversión de 40.000 euros que aportaron se ha transformado en una facturación de 1,2 millones de euros, aunque todo apunta a que seguirán creciendo.

Con mayor o menor suerte en ciertos sectores, esta pareja tras 9 años de relación consolidada y dos hijos en común, posee negocios tanto dentro como fuera de sus ámbitos profesionales y, por el momento, piensa seguir haciéndolo, dando igual si su presente está en Portugal o cerca de la tierra que les vio nacer. [LEER MÁS: Sandra Barneda, en la cuerda floja]