Sandra Gago arropa desde las gradas a su futuro marido, pero su entrega no evita que Feliciano López encaje un duro golpe anímico

Si hay algo que los deportistas tienen como talismán es tener a sus parejas arropándoles en las gradas de los recintos donde disputan sus competiciones. Sucede en el fútbol, baloncesto, tenis y en casi todas las disciplinas que se presten. Pero esta especie de tradición no siempre resulta efectiva. Que se lo digan a Feliciano López, que en los últimos tiempos acumula serios correctivos, cayendo eliminado a las primeras de cambio. Y todo pese a tener a Sandra Gago a pocos metros jaleándole. Esta vez ha perdido contra Fernando Verdasco, el marido de Ana Boyer, en la primera ronda del trofeo Conde de Godó de Barcelona. No siempre el amor resulta un amuleto. Si quieres ver todas las imágenes de la decepción de Sandra Gago, no te pierdas nuestra galería.