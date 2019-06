Son muchísimas las incógnitas que todavía sobrevuelan sobre la boda de Sandra Gago y Feliciano López. Lo único seguro es que ambos se encuentran pletóricos ante la llegada de su gran día. A pesar de que ya se ha hecho su primera prueba del vestido y que ella misma ha desvelado que es “muy ella”, aún hay detalles que generan mucha expectación sobre este gran secreto y otros muchos.”El otro día fui a la primera prueba. Mínimo llevaré uno y máximo dos vestidos. Trabajé hace año y medio con Jesús Peiró y desfilé por primera vez con ellos vestida de novia. Me hacía especial ilusión contar con ellos para este día”, ha dicho la maniquí en un evento publicitario que este miércoles ha protagonizado.

La diferencia de edad no ha sido un hándicap para ninguno de los dos -el tenista le saca a ella 14 años- y, por el momento, solo desean que llegue el día de la ceremonia, la cual todavía se desconoce si será religiosa o civil. “Es un año de muchísimas emociones, personales y profesionales. Con muchísimas ganas de que llegue el día“, ha comentado Sandra. Un paso muy importante con el que su entorno “está muy feliz, ya que es la primera hija que se casa así que muy contentos”. Y es que para ella el tenista es el prometido perfecto: “en él he visto lo que veo en cualquier amigo, con valores, humilde y sencillo”. Un tándem perfecto que pronto desea aumentar su familia, a tenor de las declaraciones de la joven: “los dos somos muy niñeros. Estamos disfrutando en el ahora y el día de mañana nos gustaría formar una familia. Me gustaría ser madre joven. Siempre ha sido mi ilusión, pero ya se verá”.

Aunque ya había confesado que confía ciegamente en el que es su futuro marido, Sandra ha querido volver a recalcarlo ante los periodistas. "No me da miedo que sea un Don Juan. Me fío de Feli", ha comentado. Y ¿sobre la despedida de soltera?, ¿hay algo a lo que se negaría? Por el momento es una sorpresa, pero ya deja caer que los que la conocen "saben lo que me pueden hacer y lo que no". ¿Acertarán?