Sandra Gago desvela los detalles de su futura boda con Feliciano López

Todavía no hay fecha definitiva para la futura boda de Sandra Gago y Feliciano López, pero la modelo ya tiene muchas cosas claras sobre cómo será su gran día. El gran secreto de toda novia es el vestido que llevará, sobre el que Sandra tiene “una ligera idea”, según ha confesado a LOC, quiere que sea una pieza sencilla, que es como ella viste en el día a día. Si bien ha mirado algunas cosas, todavía no se ha podido poner manos a la obra, ni con eso ni con la fecha ni el lugar de la ceremonia.

Aunque todo el mundo pensaba que el “sí, quiero” tendría lugar este 2019, ellos no lo tienen tan claro. “Llevamos tan poco tiempo en Madrid, que no hemos elegido sitios para ver si hay disponibilidad. También es tan difícil cuadrar la época del año en la que ambos no tengamos trabajo y que la gente de nuestro entorno pueda venir”, ha contado al citado medio.

Lo que parece estar claro es que será una ceremonia civil dado que Feliciano todavía no tiene la nulidad de su matrimonio con Alba Carrillo. Aunque esto pueda ser un inconveniente, a ellos no les preocupa demasiado, “que la boda sea civil o por la iglesia para nosotros es secundario”, asegura.

Ni la diferencia de edad –el tenista le saca a la modelo 14 años– ni las declaraciones de Alba Carrillo del pasado, en las que aseguraba que López es un hombre infiel, han conseguido que Sandra Gago se replantee su relación ni por un segundo. “Si desconfiara de Feliciano, no me casaría con él”, afirma rotunda para añadir que “confío en él totalmente”.

De la primera mujer de su futuro marido prefiere no hablar. "del 2018 hacia atrás no voy a contar nada", dice rotunda, y es que prefiere centrarse en lo que tienen y dejar de lado todas las habladurías: "llevando año y medio de relación, no creo que el tiempo ni la edad sea el factor que determine si una relación va a ir bien o mal".