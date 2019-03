El estreno de Sandra Barneda: “soy mujer, feminista y lesbiana”

Sandra Barneda se ha estrenado como 'youtuber', la presentadora ha realizado su primera incursión con un vídeo de marcado carácter feminista

Periodista, presentadora y ahora youtuber. Sandra Barneda ha decidido coger la sartén por el mango y, en medio de la polémica por su posible no participación en ‘Supervivientes’, embarcarse en un nuevo proyecto con su propio canal de Youtube. “Nunca me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer, no me gustan las imposiciones”, declara al inicio de su presentación, con cuidada imagen, producción y sonido, más propia de la televisión que de la plataforma de vídeos. Un comienzo que marca toda una declaración de intenciones: “soy mujer, feminista, lesbiana, de izquierdas, curiosa, amante de lo que quiero y, sobre todo, de la vida”.

“Me he sentido más liberada desde que he aceptado públicamente que tienes que dejar atrás al medio”, ha comentado Sandra Barneda, que desde hace cuatro años mantiene una relación sentimental con Nagore Robles, a la que conoció en los platós de Telecinco. “No he podido dirigir en televisión así que… así que me hago youtuber”, afirmaba orgullosa Barneda. La presentadora, que todavía no se sabe si participará en ‘Supervivientes’ tras el ictus sufrido por Jorge Javier Vázquez, asume un canal que tendrá tanto mesas de debates como entrevistas personales de marcado carácter feminista.

Sandra Barneda mantiene, durante todo el vídeo, un tono cercano con el espectador. "Crear comunidad" parece ser el objetivo de Barneda, que sabe que la interacción con los usuarios de la red es fundamental para el triunfo en Youtube. De momento, promete un vídeo nuevo cada jueves a las ocho de la tarde. Más de 10.000 personas lo han visto por la mañana y los comentarios no pueden ser más positivos en el nuevo estreno de Sandra Barneda.