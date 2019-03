La presentadora, Sandra Barneda, se había convertido en una pieza clave de 'Supervivientes', pero sin embargo no las tiene todas consigo

Desde que Raquel Sánchez Silva finalizó su contrato con Mediaset, Sandra Barneda ha sido uno de los rostros de ‘Supervivientes’. Hasta ahora era la encargada de conducir las noches de debate desde el plató de Telecinco, pero este año no tiene plaza asegurada. Su nombre está en la cuerda floja para entrar en la terna de presentadores del formato.

Pero empecemos por el principio: lo cierto es que LOOK puede confirmar que los directivos de Mediaset ya habían tomado la decisión de que fuera Jordi González quien formara equipo con Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez. Él al frente del debate, Lara desde Honduras y Jorge en las galas semanales, tal como ocurrió los tres años anteriores. Sin embargo, la reciente operación del presentador del Sálvame, puede hacer que todo cambie y que Sandra recupere, al menos temporalmente, el lugar que ha tenido hasta ahora.

Desde Mediaset, con quién se ha puesto en contacto este digital, la versión es que “tras los últimos acontecimientos y con todo lo que ha ocurrido no se puede hablar de nada definitivo”, si bien no confirman que no se había contado con ella, sí dejan entrever que ahora el papel de Sandra está en el aire. Y que, si Jorge necesitara más tiempo del previsto para recuperarse, quizá habría espacio tanto para Barneda como para Jordi.

El portal Yotele afirma, por su parte, que los motivos por los que se habría tomado la decisión de apartar a la de Barcelona de Supervivientes están completamente relacionados con los datos de audiencia. Durante Gran Hermano Dúo, donde Sandra no ha participado, se ha podido comprobar que Jordi ha conseguido mejores audiencias que cuando es ella quién se pone al frente. Sin duda, un duro mazazo que llega justo en el año en que su relación sentimental con Nagore Robles ha pasado por sus momentos más bajos. ¿Qué ocurrirá finalmente con la presentadora? |[Leer más: La última juerga de Maluma y Madonna en Lisboa]