Carlos Lozano ha sido uno de los concursantes más combativos de la última edición de ‘Supervivientes’, hasta el punto de que sus enfrentamientos con Isabel Pantoja le llegaron a apartar del resto del grupo por decisión del programa, lo que desde un sector de la audiencia se tachó de trato de favor hacia la tonadillera. Este 20 de julio, el presentador ha tenido oportunidad de resarcirse en ‘Sábado Deluxe’ de sus ‘enemigas’ en la isla y, como no podía ser de otra manera, Isabel Pantoja ha sido el centro de la diana a la que apuntaban sus dardos.

«La Pantoja yo creo que es demasiado subida de tono y demasiado prepotente» opinaba Carlos Lozano, que explicaba que el origen de su enfado con la tonadillera y las ‘Azúcar Moreno’ era su falta de colaboración en las tareas comunes: «Me dijeron que ellas eran artistas, las tres, y que con cantar lo tenían todo solucionado. Yo me cabreé y dije: ¡Pues vete a Got Talent!».

Jorge Javier Vázquez ha intentado mediar e interceder en favor de Isabel Pantoja, revelando una confesión que la tonadillera le ha hecho al regresar de ‘Supervivientes’. «Si lo sé no voy, y ahora no volvería bajo ningún concepto» dijo la cantante al presentador del reality, unas palabras que no han ablandado la opinión de Carlos Lozano: «Yo me cabreé y por eso dije: ¡La más grande no eres tú, la más grande es Rocío Jurado!», a lo que ha apostillado: «Yo con ella no me hablo».

Es cierto que, en un momento de la entrevista en ‘Sábado Deluxe’, Carlos Lozano quiso calmar las aguas en su enfrentamiento con Isabel Pantoja de cara al futuro: «Lo de la isla se queda en la isla», una declaración de intenciones a la que añadió: «Espero llevarme algún día bien con ella». No obstante, y fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua, acabó diciendo: «A pesar de que la gente crea que Isabel Pantoja es la más grande, o es superior al resto de los humanos, yo no lo creo, no lo es».

Las ‘cobras’ de Miriam Saavedra

Otro de los grandes hitos de Carlos Lozano en ‘Supervivientes’ ha sido su reconciliación con Miriam Saavedra, con quien confesó haber mantenido relaciones íntimas cuando fue a visitarle al palafito. ‘Sábado Deluxe’ quiso sellar esta nueva oportunidad sentimental proporcionándole a Carlos Lozano un anillo de compromiso con el que pedir matrimonio a la ‘princesa inca’. Sin embargo, no todo salió a pedir de boca, dado que Lozano dejó claro en su proposición que la boda no sería inmediatamente, sino cuando ellos quisieran.

A esto, Miriam Saavedra respondió: «será cuando yo acepté y tiene que pedir mi mano a mi mamá», al mismo tiempo que esquivaba el beso que pretendía darle Carlos Lozano. Un feo gesto que repitió en una segunda ocasión y que terminó por enfadar al presentador y exmodelo. | [LEER MÁS: Se desvela la verdad sobre la herencia que Juan Gabriel dejó a Isabel Pantoja]